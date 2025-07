La notizia in un minuto

Forza Horizon 5 ha venduto 2 milioni di copie in un solo mese su PS5, dimostrando il successo della strategia Microsoft di portare le ex-esclusive Xbox su piattaforme rivali. Il dato, rivelato da un ex-sviluppatore di Turn 10, è particolarmente impressionante considerando che il gioco è uscito nel 2021 ed è disponibile su Xbox Game Pass. Questo risultato evidenzia l'interesse dei giocatori PlayStation per le produzioni Microsoft e conferma che l'addio alle esclusive console rappresenta una strategia vincente dal punto di vista commerciale, spingendo la casa di Redmond a continuare su questa strada per massimizzare i guadagni anche con titoli non più recentissimi.