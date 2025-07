La notizia in un minuto

Il sito GamingGadgets.io ha pubblicato uno studio sui videogiochi più stressanti analizzando migliaia di recensioni su Metacritic. Dark Souls risulta il gioco più stressante di sempre, con quasi il 50% delle recensioni contenenti termini come "difficile", "frustrante" o "snervante". Al secondo posto The Evil Within (35.74%) e al terzo The Witness (34.12%). La top 10 include anche Spelunky 2, Bloodborne, Assassin's Creed III, Resident Evil 6, Hollow Knight, Overcooked e Assassin's Creed Unity. Curiosamente, molti di questi giochi stressanti sono anche molto amati, dimostrando che lo stress ben calibrato può rendere un'esperienza videoludica indimenticabile.