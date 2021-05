Resident Evil Village, come si collega ai capitoli storici della saga

Resident Evil Village ha una connessione profonda con la storia della saga, nonostante le apparenze da spin-off.

In questa breve guida approfondiremo tali rapporti tra il resto del franchise e il nuovo capitolo, disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Naturalmente, trattandosi di materiale compreso nella porzione finale del gioco, vi raccomandiamo di finire prima il titolo e poi spulciarlo.

Ne consegue che nelle righe che seguiranno troverete molti e pesantissimi spoiler, per cui evitate la lettura se non volete rovinarvi l’esperienza sul titolo di Capcom.

La vera storia di Madre Miranda

Madre Miranda è la figura principale di Resident Evil Village, che guida il villaggio eponimo dal “dietro le quinte” con i suoi forti poteri psichici (e non solo).

Come si scopre nel finale della storia, è lei ad aver creato i quattro signori del villaggio, ma con uno scopo molto più umano del previsto.

Madre Miranda ha infatti perso la sua amata figlia Eve cento anni prima dell’inizio della storia, per via dell’influenza spagnola.

Grazie al potere del megamicete, scoperto in una grotta del villaggio, conta però di riportarla in vita il più presto possibile.

Il megamicete è la muffa di Villa Baker, una sostanza scura che scompone e assorbe le coscienze di coloro che hanno perso la vita.

Per riuscire nel suo scopo, Madre Miranda ha fatto a pezzi la figlia di Ethan e Mia Winters, Rose, per testarne le abilità rigenerative come nuovo involucro per il megamicete contenente la coscienza di sua figlia Eve.

Il reperimento di un involucro idoneo ha richiesto anni di esperimenti, tra cui quelli sui signori del villaggio e i suoi abitanti.

È stato creato persino un Cadou per controllarli a dovere ma, mentre alcuni come Alcina Dimitrescu erano quasi perfetti, molti si sono trasformati in abominii (come Salvatore Moreau) o in lycan (come gli abitanti del villaggio).

Come si collega Resident Evil Village a Resident Evil 7

Ma come si è arrivati a Rose? La connessione con Resident Evil 7 sta tutta qui: un’organizzazione si è offerta di aiutare Madre Miranda, chiedendole un campione della muffa e il DNA della figlia Eva.

Così è stata creata Eveline, un altro fallimento; tuttavia, grazie a tale organizzazione (Connections) è venuta a conoscenza dell’esistenza di Rose, di cui ha verificato l’idoneità.

Trovata Rose che ritiene l’involucro perfetto, l’ha riportata in vita grazie al Calice dei Giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del megamicete – con cui la fonderà attraverso la cerimonia.

La vera storia di Donna Beneviento

Donna Beneviento è una dei signori del villaggio i cui poteri sono nati dagli esperimenti di Madre Miranda nel tentativo di trovare un involucro idoneo per la rinascita di sua figlia Eve.

Per farlo, sono stati condotti degli esperimenti con il Cadou, agendo in base alla compatibilità dei soggetti – in Donna Beneviento, la compatibilità è “alta”.

È affetta da una grave malattia mentale ma è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le piante infette dal mutamicete.

Donna Beneviento può far sì che gli esseri umani subiscano delle allucinazioni respirando il polline di uno specifico fiore (che è quello che succede ad Ethan quando vede Mia a ridosso di Casa Beneviento).

Ad ogni modo, viene definita come mentalmente sottosviluppata nei resoconti di Madre Miranda e ha diviso il Cadou con tutte le sue bambole per poterle controllare da lontano.

È plausibile che questa sua ossessione per le bambole derivi dalla morte prematura di sua figlia Claudia Beneviento, la cui lapide è all’ingresso di Casa Beneviento.

In definitiva, viene classificata come non idonea a fare da involucro per Eva.

La vera storia di Karl Heisenberg

Karl Heisenberg è un altro dei signori del villaggio che ha avuto uno sviluppo paranormale grazie all’installazione del Cadou.

La sua compatibilità con il Cadou è definita come “incredibilmente alta”, il che lo rende probabilmente il più temibile avversario dei quattro fratelli.

Heisenberg presenta organi elettrogeni simili a quelli della torpedine Narke japonica, che sono connessi al suo sistema nervoso.

In sostanza, può trasferire e controllare l’energia elettrica che attraversa il suo corpo, con cui manipola i campi magnetici e muove metalli.

Nei suoi documenti, Madre Miranda – verso la quale nutre una profonda avversione per la condizione a cui lo ha ridotto – riconosce che si tratta di uno “splendido esemplare”.

Per questa avversione, utilizza la sua fabbrica per costruire un autentico esercito di abominii metallici di cui troviamo testimonianza anche nel villaggio.

In alcuni casi, si tratta di vere e proprie versioni embrionali delle B.O.W., del Nemesis e di Mr. X, viste nei capitoli originali della saga, che non a caso ci seguiranno per tutta la fabbrica nel tentativo di eliminarci.

Non nutre alcun interesse per la causa di Madre Miranda, al punto che offre un’alleanza ad Ethan Winters a patto di usare Rose come arma per sconfiggerla.

Purtroppo, non è ritenuto idoneo a fungere da involucro per Eva.

La vera storia di Salvatore Moreau

Salvatore Moreau è il terzo dei fratelli che incontreremo nella storia di Resident Evil Village, ed è un personaggio molto diverso dagli altri.

Mentre Lady Dimitrescu e Karl Heisenberg hanno un aspetto umanoide molto gradevole, Moreau è considerato un abominio dalla sua stessa creatrice Madre Miranda.

L’innesto del Cadou gli ha causato una mutazione che lo ha trasformato in metà uomo e metà pesce dall’aspetto esteriore orrendo.

Questa trasformazione, al contrario degli altri fratelli, non avviene per sua volontà: non è in grado di controllare come e quando diventerà una mutazione.

Lo vedremo infatti vomitare continuamente, nel gioco, fino a quando non riuscirà più a contenersi e si trasformerà nel boss che dovremo battere nel bacino idrico.

Nonostante la sua puerilità, per cui lo scorgeremo soffrire una sorta di complesso di inferiorità nei confronti degli altri fratelli, Madre Miranda gli ha concesso di condurre esperimenti per conto suo con il Cadou, sebbene lo abbia rilegato in una parte chiusa e molto distante del villaggio.

I suoi esperimenti, noteremo però avvicinandolo, non avranno praticamente mai successo e destineranno a morte certa i poveri abitanti del villaggio cui li avrà sottoposti con la forza.

Per queste ovvie ragioni, non è ritenuto idoneo all’assolvimento della sua funzione primaria, ovvero fare da involucro per Eva.

La vera storia di Alcina Dimitrescu

Lady Dimitrescu è il soggetto per il quale Madre Miranda nutre la stima maggiore, cosa di cui Alcina è a conoscenza professandosi più volte la sua prediletta.

Dopo essere stata contraddetta all’inizio del gioco, potremo leggere nel suo diario, non prenderà bene il fatto che Ethan Winters sarà stato preso in cura in un primo momento da Heisenberg.

La compatibilità col Cadou è “molto alta” e il suo tasso di rigenerazione è “incredibilmente alto”, poiché le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi.

Le sue unghia possono trasformarsi in lunghi artigli in pochi istanti, anche se la rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo.

Ha una malattia ereditaria del sangue, per cui deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere le sue proprietà di rigenerazione.

Non si tratta di un vero e proprio vampiro, dunque, e ha condotto degli esperimenti in proprio creando Bela, Daniela e Cassandra da cadaveri ambulanti tenuti in vita da uno speciale tipo di mosche – per cui non sono realmente le sue figlie, sebbene le senta così.

Viene ritenuta non idonea a fungere da involucro per Eva, dal momento che la sua mutazione diventerebbe incontrollabile nel caso non si riuscisse ad alimentare la sua rigenerazione.

Cosa c’entrano l’Umbrella e Ozwell E. Spencer?

Alla fine del gioco, spulciando tra i documenti nel laboratorio di Madre Miranda, scopriremo una connessione non soltanto con Resident Evil 7 ma con l’intero franchise.

Sulla scrivania del personaggio troveremo infatti una lettera nientemeno che di Ozwell E. Spencer, fondatore dell’Umbrella.

Leggendo questi documenti si scopre che Spencer è stato un allievo di Madre Miranda, con cui sembra esserci stata una relazione molto profonda e forse persino del tenero.

Ad un certo punto del loro rapporto personale e di studio, però, Spencer vorrà scollegarsi dall’ossessione di Miranda per la rinascita della figlia.

Come si collega Resident Evil Village a Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3

L’uomo vedrà infatti gli sviluppi scientifici e commerciali della muffa del metamicene e delle loro ricerche su una vita dopo la morte, e dunque si slegherà per fondare l’Umbrella.

Il nome dell’Umbrella viene qui finalmente spiegato: deriverà infatti dal «simbolo nella caverna di cui abbiamo parlato», stampato anche sul Calice dei Giganti visibile fin dall’inizio dell’avventura presso il luogo della cerimonia.

Nella sua lettera, Spencer spiegherà di avere delle novità di cui parlarle, ovvero di aver trovato «la chiave per l’evoluzione! Il “progenitore”, un virus creato in Africa».

«Intendo fondare un’azienda», rivela, «con colleghi e amici, dedicata alla ricerca sul virus. La chiamerò Umbrella».

Lo studioso aggiunge che «mi hai insegnato così tanto, e perquesto sarò sempre in debito con te», e di essere più vicino a realizzare la sua visione: «spero che anche tu, un giorno, possa raggiungere il tuo scopo».