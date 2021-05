Ad un certo punto, per proseguire la vostra avventura su Resident Evil Village, sarà necessario arrivare alla casa col comignolo rosso.

Senza entrarci, il vostro progresso su Village risulterà inevitabilmente ostacolato: capire come poter giungere a questa location è dunque fondamentale per il resto del gioco.

In questa guida vi spiegheremo dunque come arrivare alla casa col comignolo rosso, rivelandovi anche dove trovare la ruota del pozzo, necessaria per arrivare a destinazione.

Se volete leggere tutti i suggerimenti e trucchi dei nostri esperti, vi consigliamo di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Come arrivare alla casa col comignolo rosso

Per potere arrivare alla casa col comignolo rosso, vi basterà seguire le nostre indicazioni alla lettera: in pochi e semplici passi riuscirete a giungere a destinazione.

Dopo essere tornati dal Castello di Resident Evil Village, dietro la Statua della Vergine Guerriera troverete un cancello blu abbattuto: entrate al suo interno e salite sulla scala.

A questo punto attraversate la casa andando verso destra: successivamente, alla vostra destra, entrate nella stalla e spostate il mobile davanti al buco.

Proseguite dritti per poi girare a sinistra quando troverete il trattore che blocca la strada: in fondo c’è un cancello in cui dovrete entrare.

Usate la combinazione 070408 per trovare la manovella del cric, necessaria per sollevare il trattore, oltre ad una sorpresa che non vi riveleremo.

Fatto ciò, andate a destra e successivamente a sinistra, ma non abbassate la guardia perché incontrerete molti nemici.

Ora proseguiti dritti per poi andare a destra, fino a trovarvi davanti ad una porta con lo stemma di ferro, che dovrete aprire con la chiave che avete trovato precedentemente nel Castello.

Come trovare la ruota del pozzo

Ora che siete entrati all’interno di questa casetta, troverete la ruota del pozzo, che vi consentirà di usare i tanti pozzi sparsi per la mappa di Resident Evil Village.

Se prima non potevate accedere a questi luoghi, grazie a questo particolare strumento presto non avrete più problemi ad utilizzarli.

Li vedrete evidenziati con dei fori segnati di giallo, ma comunque prima di questa sequenza non sarete in grado di sfruttarli per diverso tempo.

Ora che avete a disposizione la ruota del pozzo, potrete far salire al loro interno secchi o addirittura scale: in entrambi i casi potrete ottenere tesori preziosi da rivendere, munizioni ed altre particolari ricompense, come ad esempio i grimaldelli.

Dato che i pozzi sono in grado di offrire generosi premi, vale sicuramente la pena di esplorarli ogni volta che ne avrete l’occasione.

Per poter finalmente arrivare alla casa con il comignolo rosso, dovrete utilizzare la ruota del pozzo appena ottenuta per salire sulla scala a pioli, appoggiata sulla casa.

Una volta giunti sul tetto, non vi resta che buttarvi dalla parte opposta per arrivare alla vostra destinazione.