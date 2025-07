Dopo il grande successo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film, Universal e Nintendo sembrerebbero pronte a espandere il loro universo cinematografico, preparando uno spin-off con Donkey Kong protagonista.

L'indiscrezione arriva ancora una volta dalla stessa Universal Pictures, pochi mesi dopo che la casa di produzione cinematografica aveva già svelato il presunto nome del nuovo film di Super Mario Bros.

Come segnalano infatti gli utenti di ResetEra, il gruppo ha registrato un nuovo copyright per un nuovo film, con il nome provvisorio di "Untitled Donkey Kong Project ;Motion picture", togliendo praticamente ogni dubbio su quale sarà il progetto.

Il copyright sottolinea inoltre che le case di produzione coinvolte nel progetto sono Nintendo Studios e Universal Pictures, come potete verificare voi stessi nella seguente pagina ufficiale: probabile dunque che rivedremo presto in azione il Donkey Kong interpretato da Seth Rogen in un'avventura da protagonista.

Nintendo sta avviando negli ultimi tempi una vera e propria operazione di rilancio per il suo iconico gorillone: oltre alla sua già citata apparizione nel film di Super Mario Bros, presto sarà disponibile su Switch 2 l'ambiziosa avventura Donkey Kong Bananza (potete prenotarlo su Amazon), con tanto di un nuovo design molto più espressivo.

Considerando che il copyright è già stato registrato, sembrerebbe solo questione di tempo prima che possa arrivare un annuncio ufficiale, magari sotto forma di Nintendo Direct dedicato.

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito: vi invitiamo pertanto a continuare a seguirci sulle nostre pagine per saperne di più.