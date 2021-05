Resident Evil Village, come ottenere V61 Custom, SYG-12 e STAKE

Resident Evil Village ha un arsenale a dir poco temibile a propria disposizione, che gli conferisce un aspetto action da non sottovalutare.

Il nuovo capitolo della saga di Capcom ha un raro equilibrio tra le sue componenti ma questo non vuol dire che non vi troverete delle armi speciali.

In particolare, tre armi vengono sbloccate in una fase conclusiva del gioco e c’è una buona possibilità che non riusciate a farle vostre per tempo, anche seguendo i consigli che vi forniamo nella nostra guida di Resident Evil Village.

Il gioco, grazie alla possibilità di portare con sé soldi e inventario nella Nuova Partita +, dà comunque una chance per recuperare nella seconda run.

Guida alle armi speciali

Tre armi nello specifico vengono sbloccate per l’acquisto presso il mercante, il Duca, soltanto verso la fine.

Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo speso tutti i nostri averi prima di giungere in quel punto e, quando ce le siamo ritrovate davanti, non avevamo più un Lei per farle nostre.

Queste armi vengono sbloccate quando arrivate alla fabbrica di Heisenberg, ma restano pure nella Nuova Partita +, dove potrete acquistarle con il favore dei tanti soldi che vi saranno rimasti.

Dopo aver battuto i boss dalla fabbrica in poi, infatti, non potrete più venderne i cristalli, ma questi resteranno con voi e potrete consegnarli al Duca non appena iniziata la seconda run.

Come ottenere V61 Custom

La V61 Custom è una pistola che potrete acquistare presso il mercante di Resident Evil Village, al prezzo di 120.000 Lei.

Si tratta di una potente pistola mitragliatrice, la cui potenza di fuoco è aumentabile attraverso le modifiche.

Il livello 1 di potenza avrà un risultato di 200, mentre la cadenza di tiro sarà di 0.38 al livello iniziale cui la ritroverete acquistandola.

La velocità di ricarica è invece fissata ad un parametro di 3, mentre la capacità al livello 1 è già piuttosto buona: 12 proiettili.

Come ottenere SYG-12

Il SYG-12 è un fucile a pompa che potrete acquistare presso il mercante di Resident Evil Village, al prezzo di 180.000 Lei.

Quest’arma è un fucile a pompa semiautomatico dalla rosa compatta, il che lo rende ideale per i nemici isolati.

È possibile anche in questo caso aumentarne le prestazioni tramite le modifiche, sebbene risultino piuttosto costose.

I suoi parametri sono: Potenza 1160, Cadenza di Tiro 1.4, Velocità di Ricarica 3.5, Capacità 10. Il tutto ovviamente al livello 1.

Come ottenere S.T.A.K.E.

Infine, l’arma più costosa dell’intero gioco, per la quale dovrete risparmiare tantissimo e vendere probabilmente un rene (visto il tipo di titolo, è il caso di specificare che scherziamo).

Altri non è che la S.T.A.K.E., un ferro pesantissimo per il quale dovrete trovare e sacrificare la bellezza di 300.000 Lei.

Si tratta di una magnum semiautomatica rapida e letale; il suo soprannome è “il Battipalo” per via della sua potenza distruttiva.

Queste le sue impressionanti caratteristiche di partenza: Potenza 2000, Cadenza di Tiro 1.3, Velocità di Ricarica 2.7, Capacità 10.