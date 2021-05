Resident Evil Village, come aprire la porta per il Castello Dimitrescu

Resident Evil Village è un survival horror che non solo metterà a dura prova le vostre abilità di sopravvivenza, ma vi chiederà di utilizzare anche il vostro ingegno.

Fin dai primi momenti dell’ottavo capitolo della serie sarà infatti necessario trovare il modo di entrare nel Castello Dimitrescu, dove si svolgerà gran parte della vostra avventura.

In questa guida vi spiegheremo dunque come aprire la porta per il Castello Dimitrescu, svelandovi passo dopo passo le azioni necessarie per proseguire la vostra avventura.

Se volete scoprire tutti i nostri consigli sull’ottavo capitolo della serie, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village per avere tutte le soluzioni.

Come aprire la porta per il Castello Dimitrescu

Per poter aprire la porta per il Castello Dimitrescu sarà necessario trovare due rilievi particolari, che poi andranno infilati nell’entrata per poter accedere.

Il primo degli oggetti necessari per entrare nella mansione di Resident Evil Village è il Rilievo della Donna: potrete trovarlo facilmente entrando nella chiesa.

Mentre vi trovate lì, non dimenticatevi di sparare alla foto che brilla sopra all’altare: facendo così otterrete un frammento di cristallo.

Per poter trovare il secondo rilievo necessario, dovrete dirigervi a casa di Luiza, che trovate dietro la chiesa dopo avere attraversato i campi.

Arrivati lì, dovrete prima di tutto giocarvi tutta la sequenza a cui accederete: una volta trovato il portachiavi dell’auto potrete recuperare il cacciavite, che vi servirà per ottenere l’altro rilievo.

A quel punto, non vi resterà che usarlo per aprire l’altarino di Madre Miranda: al suo interno troverete il Rilievo del Demonio.

Una volta ottenuti questi due rilievi, non dovrete fare altro che tornare al Castello Dimitrescu ed infilarli nella porta.

Se avete seguito queste semplici operazioni, vuol dire che ce l’avete appena fatta: siete appena entrati nel Castello Dimitrescu!

