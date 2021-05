Resident Evil Village, tutto quello che dovete sapere sulla cucina

Una delle nuove feature che sono state introdotte all’interno di Resident Evil Village è la possibilità di usare la cucina.

Combinando i vari ingredienti, avrete la possibilità di rendere il protagonista di Resident Evil Village molto più forte: si tratta dunque di una delle caratteristiche più importanti di questo capitolo.

Nella nostra guida vi sveleremo tutto quello che dovete sapere sulla cucina, così da poter essere preparati ad ogni evenienza.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni su tutto ciò che riguarda l’ottavo capitolo principale della serie, non perdetevi la nostra guida di Resident Evil Village.

A cosa serve cucinare

Come anticipavamo nell’apertura di questa guida, la cucina serve a potenziare le caratteristiche del vostro personaggio.

Per esempio, Ethan diventerà in grado di ridurre il danno subito durante una parata oppure potrà aumentare la sua salute, in diversi gradi.

Per poter accedere alla cucina sarà necessario avere a disposizione i relativi ingredienti: quando li troverete, non dovrete venderli per nessun motivo al mondo.

Non solo infatti all’interno di Resident Evil Village ne troverete disponibili solo in piccolissime quantità, ma avranno perfino poco valore presso il Duca.

Ingredienti

L’ingrediente più prezioso è sicuramente la carne di qualità: come intuibile dal nome, è un materiale pregiato e piuttosto raro.

Potrete ottenerlo dal maiale bianco: lo troverete vicino la casa di Luiza, quando all’inizio del gioco troverete il padre e la figlia di Elena.

La carne dalla qualità «normale» potrà invece essere ottenuta dagli animali comuni: potete scoprire dove ottenerli grazie ai punti segnati sulla mappa.

Lo stesso ragionamento è valido per il pollo, un altro degli ingredienti utilizzabili: anche in questo caso, basterà consultare la mappa per capire dove trovarlo.

L’ultimo degli ingredienti, il pesce, potrete invece trovarlo solo dopo aver completato il Castello ed esserne usciti per sempre.

Dove trovare il pesce

Dopo essere fuggiti dal Castello Dimitrescu, avrete finalmente la possibilità di ottenere i pesci.

Riuscirete a trovare presto un bacino d’acqua, all’interno del quale potrete eliminare tre pesci ed ottenerli come ingredienti.

Se avete bisogno di ottenere ulteriore pesce, dopo essere tornati dal Castello vi basterà arrivare fino in fondo utilizzando la barca.

Lì potrete trovare un altro bacino d’acqua, al cui interno potrete trovare anche una varietà più rara: il pesce prelibato.

