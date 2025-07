Per tutti i fan più appassionati dell’universo di The Witcher, c'è una novità imperdibile.

Un modder noto con il nome "OlivierR45455566465" ha pubblicato una nuova mod per The Witcher 3: Wild Hunt (gioco che trovate su Amazon) che consente di esplorare in totale libertà il Palazzo di Beauclair, nel cuore dell'espansione Blood and Wine.

Si tratta di un’aggiunta pensata soprattutto per chi ha letto i romanzi di Andrzej Sapkowski, visto che l’intera struttura è stata ricreata con l’obiettivo di rispettare le descrizioni letterarie originali.

La mod sblocca l’accesso permanente all’ala superiore del palazzo, normalmente chiusa al pubblico per la maggior parte del gioco. Non si tratta solo di un’aggiunta estetica: le stanze interne, ora esplorabili, includono ambientazioni uniche come l’ingresso monumentale, la biblioteca illuminata da lucernari, la sala dei Cavalieri, i salotti privati, la camera della Duchessa e persino una stanza segreta nascosta da scoprire.

Tutti gli interni sono stati progettati con cura per restituire l’atmosfera ricercata e opulenta del Ducato di Toussaint, così come immaginata nei libri.

OlivierR45455566465 ha dichiarato di essersi ispirato direttamente ai romanzi per modellare ogni ambiente, e l’effetto finale restituisce la sensazione di camminare in un luogo reale, vivo, ricco di storia e fascino.

Anche se non si tratta di una modifica che introduce nuove missioni o dinamiche di gameplay, è un’aggiunta preziosa per chi ama immergersi completamente nel mondo di gioco, osservandone ogni dettaglio.

Disponibile gratuitamente qui, la mod si rivolge a chi non cerca l’azione frenetica ma desidera esplorare un angolo di Toussaint fino a oggi rimasto inaccessibile.

Un regalo perfetto per chi, dopo centinaia di ore nei panni di Geralt, non ha ancora smesso di scoprire nuovi angoli di un mondo straordinario. E in attesa di The Witcher 4, ovviamente.

