Dopo essere riusciti ad entrare nel Castello Dimitrescu di Resident Evil Village, potrete notare fin dall’ingresso un ascensore.

Questo particolare strumento non potrà essere utilizzato per gran parte della vostra avventura nell’ottavo capitolo della serie survival horror realizzato da Capcom.

Nella nostra guida vi spiegheremo dunque come usare l’ascensore nel Castello Dimitrescu, svelandovi anche quando sarete in grado di azionarlo.

Per non perdervi tutti i nostri consigli e suggerimenti sul gioco, non dimenticatevi di leggere la nostra guida di Resident Evil Village.

Come usare l’ascensore nel Castello Dimitrescu

L’ascensore del Castello Dimitrescu, come menzionavamo in apertura, sarà purtroppo inutilizzabile per gran parte del vostro soggiorno all’interno di questa affascinante, seppur inquietante, location.

Prima di poter azionare l’ascensore di Resident Evil Village, sarà necessario risolvere l’enigma della campana: potete leggere come fare consultando la nostra guida specifica.

Quando sarete riusciti a completare questo rompicapo, accederete al tetto del Castello Dimitrescu: ora non vi resta che uscire dalla mansarda.

Le direzioni da prendere sono semplici: girate a destra e proseguite sempre dritti per avere la possibilità di azionare l’ascensore.

A questo punto rimarrà sempre attivo, ma sarà necessario scendere una prima volta perché possa essere utilizzato durante la vostra esplorazione.

Di conseguenza, non dovrete necessariamente salire sul tetto ogni volta che vorrete utilizzare l’ascensore, ma da adesso potrete comodamente chiamarlo anche dal piano terra.

Prima di aver risolto l’enigma della campana non sarete in grado di utilizzare questo utile strumento: una volta completato, gli step successivi sono molto semplici e vi permetteranno di salire e scendere all’interno del castello con una grande facilità.

Se non vi sarete persi ed avrete seguito correttamente le nostre indicazioni, sarete dunque riusciti ad azionare l’ascensore del Castello Dimitrescu: congratulazioni!

