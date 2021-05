Resident Evil Village, consigli per iniziare

Resident Evil Village è un gioco che mira a coinvolgere non solo gli appassionati della saga e dei survival horror, ma anche altre categorie di giocatori nel proprio mondo.

Trattandosi di un’esperienza unica rispetto ai precedenti capitoli, sarà molto utile arrivare a giocare RE Village rimanendo preparati nel migliore dei modi.

Per questo motivo, in questa guida abbiamo pensato di fornirvi diversi consigli per iniziare il survival horror di Capcom, nella speranza che vi possano essere di grande aiuto.

Se avete bisogno di ulteriori suggerimenti e soluzioni per le altre parti del gioco, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Consigli per giocare Resident Evil Village

Diamo dunque uno sguardo insieme a dieci consigli che vi aiuteranno ad iniziare il titolo e godervi di più la storia nei suoi punti fondamentali.

Non vendete carne e pesce

La carne ed il pesce sono ingredienti che troverete in piccola quantità, ma che saranno molto utili per la cucina.

Venderli non solo vi priverà dunque di risorse difficili da trovare, ma non vi permetterà nemmeno di ottenere una somma adeguatamente generosa, dato che valgono molto poco: di conseguenza, conservate la vostra carne ed il vostro pesce e non vendeteli mai.

Combinate gli oggetti prima di venderli

Nel villaggio e nelle altre location del gioco sarete in grado di trovare tanti oggetti che potranno essere combinati tra loro: non ci sarà rischio di confondersi perché il gioco stesso ve lo comunicherà.

Sebbene possa essere forte la tentazione di venderli subito, farlo vi farebbe guadagnare solo un quinto del loro effettivo valore: di conseguenza, prima di vendere un oggetto combinabile, aspettate di completarlo.

Abbiate pazienza ed aspettate il momento giusto per venderli, così da ricavare una grande quantità di denaro.

Non comprate munizioni e cure

Anche in questo caso, la tentazione di acquistare munizioni e cure può essere davvero forte: vi sconsigliamo fortemente di cedere i vostri preziosi soldi per questi oggetti.

Su Resident Evil Village potrete infatti trovarne in grande quantità: meglio riservare i vostri Lei ad oggetti molto più utili e più rari, a meno di non trovarsi proprio in occasioni particolarmente non comuni in cui si rivelerà indispensabile averle.

Usate la parata per spostare i nemici quando siete bloccati

In alcune occasioni, come ad esempio durante gli incontri con Lady Dimitrescu, potrebbe capitarvi di rimanere incastrati e di subire i colpi dei nemici.

Se vi doveste trovare in una situazione del genere, ricordatevi di utilizzare la parata: sfruttandola potrete spostare i nemici e sarete in grado di farvi strada facilmente, per riposizionarvi o, più semplicemente, per fuggire dal pericolo.

Mirate alla testa

Non ha importanza che vi troviate di fronte ad uno zombie o ad un altro tipo di nemico: la soluzione ideale per sconfiggere i vostri avversari è sempre quella di mirare alla testa.

Colpire in testa i vostri nemici vi permetterà infatti di infliggere molti più danni del normale, consentendovi dunque di risparmiare preziose munizioni, sempre indispensabili.

Esplorate a fondo

Su Resident Evil Village potrete trovare continuamente preziose munizioni e risorse ovunque nel mondo di gioco: di conseguenza, vi incoraggiamo fortemente ad esplorare l’ambientazione il più possibile.

A differenza dei tesori, questi particolari oggetti non saranno segnati sulla mappa: sarà dunque necessario tenere gli occhi aperti e non farvi sfuggire nessun piccolo dettaglio.

Esplorate dunque da cima a fondo ogni area del gioco, soprattutto il Castello Dimitrescu, dato che dopo che avrete completato la sezione apposita non potrete più farvi ritorno.

Sparate a tutto ciò che luccica

Se nel mondo di gioco doveste notare qualcosa che luccica, anche se non siete sicuri di cosa sia effettivamente, la soluzione è sempre e comunque quella di sparargli.

Solitamente si tratterà infatti di preziose gemme: una di queste potrete trovarla nella chiesa del villaggio, più precisamente sul quadro sopra l’altare.

Tenete sempre alta la testa quando ci sono alberi

Proprio come accadeva su Resident Evil 4, anche nell’ottavo capitolo sarete in grado di ottenere risorse sparando a tutto ciò che trovate appeso sugli alberi.

In questo caso, troverete spesso delle gabbiette per uccelli a cui dovrete sparare: potrete trovarne in grande quantità andando verso Casa Beneviento.

Prima di andare via dal Castello Dimitrescu, assicuratevi di aver fatto tutto

Potrete completare il Castello Dimitrescu ed andarvene solo dopo aver completato il particolare enigma degli angeli.

Prima di uscire definitivamente dal Castello, assicuratevi dunque di aver fatto tutto ciò che dovevate e di aver esplorato ogni possibile angolo della location.

Una volta usciti dal Castello Dimitrescu, non sarà più possibile tornare al suo interno: sarete in grado di accedere nuovamente al suo esterno, ma le Stanze di Lady Dimitrescu, il cortile e tutti gli altri spazi interni vi saranno reclusi per sempre.

Leggete il Rapporto sul caso Baker

Nel menù principale sarà disponibile fin da subito un documento che collegherà Resident Evil Village al settimo capitolo della saga, intitolato «Rapporto sul caso Baker».

Si tratta di un documento redatto da un personaggio importante di Resident Evil 7, per cui è vitale che riusciate a leggerlo.

Questo particolare rapporto è lungo 40 pagine, ma include diverse immagini e brevi testi e scorrerà via molto velocemente: servirà a rivelare una nuova organizzazione che trama nell’ombra e spiegherà che cosa è successo ai Winters dopo la storia che si è svolta in Louisiana.