Resident Evil Village, come battere tutti i boss

Trattandosi di un survival horror, Resident Evil Village metterà a dura prova le vostre capacità mettendovi di fronte a tanti boss temibili.

Non dovrete combattere infatti contro la sola iconica Lady Dimitrescu, ma su RE Village troverete molti altri nemici particolarmente pericolosi, contro cui bisognerà fare attenzione.

Nella nostra guida vi sveleremo come battere tutti i boss di Resident Evil Village, descrivendovi in pochi passi come riuscire a sconfiggerli tutti.

Per tutti i nostri consigli e suggerimenti, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village, con cui i nostri esperti vi aiuteranno a superare tutte le insidie del gioco.

Trattandosi naturalmente di informazioni su come sconfiggere i boss, seguiranno enormi spoiler sui contenuti del gioco: se non volete rovinarvi la sorpresa, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come battere le figlie di Lady Dimitrescu, Bela, Daniela e Cassandra

Le battaglie contro le figlie di Lady Dimitrescu non saranno particolarmente impegnative, tuttavia in alcuni casi potrebbero non essere così immediate.

Basterà seguire le nostre semplici indicazioni per uscirne vittoriosi, ricordandovi che al termine di ogni battaglia verrete ricompensati con un busto cristallizzato da rivendere al Duca.

Per sconfiggere la prima figlia di Lady Dimitrescu, Bela, non dovrete fare altro che spararle addosso risalendo dal sotterraneo con la finestra aperta: non è un incontro che potrete mancare.

La seconda figlia, Daniela, richiederà che prima abbattiate il muro con le bombe artigianali, per poi spostare l’armadio e spararle quando è esposta alla luce.

Per poter uscire dalla stanza in cui l’avete affrontata, dovrete raccogliere il teschio animale che vedete appeso nella stanza, scomporlo e posizionarlo al posto della maschera che avete preso prima di iniziare la battaglia.

La terza ed ultima figlia, Cassandra, dovrà essere affrontata nella dependance, usando la chiave con stemma di ferro sulla porta del primo piano: una volta entrati al suo interno, dovrete battervi contro di lei.

Per poterla sconfiggere, dovete semplicemente tirare la leva per aprire la vetrata, far filtrare i raggi solari ed attirarla lì sotto: non appena sarà colpita dai raggi, sparatele addosso.

Come battere Lady Dimitrescu

Incontrerete Lady Dimitrescu, l’iconico boss di Resident Evil Village, in continuazione all’interno del Castello, ma a prescindere da ciò dovrete comunque affrontare due battaglie boss contro di lei.

Nella prima di esse vi scoprirà all’interno delle sue stanze: a quel punto finirete nelle segrete, dove vi inseguirà per poi tagliarvi una mano.

A questo, doloroso, punto basterà lasciarvi seguire: ora potete riprendervi la mano ed aprire la porta, lasciandovi seguire finché non sarà tirata tutta giù.

Una volta giunti nel labirinto, vi toccherà scendere fino alla statua che vi riporterà in cortile, ma solo dopo aver rimosso la maschera.

Come battere Lady Dimitrescu mutazione

La seconda boss fight si giocherà sul tetto del Castello, in cui vedrete Lady Dimitrescu trasformarsi in un mostro gigantesco assetato di sangue.

Questa è la vera forma di Lady Dimitrescu che, secondo quanto ci dichiarerà, prima di ora era stata osservata solo da Madre Miranda.

In questa battaglia l’importante sarà tenere sempre gli occhi aperti e non sentirsi mai al sicuro, perché sarà in grado di abbattere le pareti.

Per poterla sconfiggere, dovrete per forza mirare e sparare al suo punto debole, che sarà la parte esposta del suo corpo.

Quando sarà in volo, vi consigliamo di utilizzare il fucile da cecchino F2, particolarmente efficace durante queste fasi.

Come battere Donna Beneviento

Nel caso di Donna Beneviento, non ci sarà una vera e propria boss fight, ma si tratterà comunque di un incontro decisamente terrificante rispetto a quelli a cui siete stati abituati.

La prima fase dell’incontro avverrà nei sotterranei di Casa Beneviento, dove dovrete risolvere alcuni particolari enigmi per poi sgattaiolare via ad un abominio in una delle fasi più spaventose di tutta l’avventura.

La vostra fuga proseguirà fino a quando non riuscirete a riattivare la corrente per risalire con l’ascensore.

Durante la seconda fase dell’incontro, dovrete trovare per tre volte la bambola Angie: la prima volta la troverete alla sinistra dell’ingresso, la seconda all’ingresso stesso, la terza ed ultima volta al piano di sopra.

Ogni volta che troverete la bambola, Ethan colpirà automaticamente Donna Beneviento: il terzo ed ultimo colpo sarà letale e vi permetterà di sconfiggerla, scoprendo un’inaspettata verità…

Come combattere Salvatore Moreau

Nella sua forma originale, Salvatore Moreau sarà abbastanza innocuo ed infatti non avrete una vera e propria boss fight iniziale contro di lui, dato che la prima fase di una boss fight «normale» è stata riservata solo a Lady Dimitrescu.

Non vi scontrerete mai direttamente con lui, ma ogni volta che lo incontrerete vi intrappolerà in una strana melma verde.

La forma mutata è invece molto più pericolosa e potrete incontrarla vicino al bacino idrico prosciugato, che rivelerà una parte inabitata e nuova del villaggio.

Proprio come nel caso di Lady Dimitrescu, Salvatore Moreau sarà ospite di un mostro gigantesco durante questa forma: a questo punto non vi resterà che colpire tutto ciò che rimane del suo corpo.

Saprete quali zone dovrete andare esattamente a colpire perché le vedrete evidenziate di grigio sul vostro schermo.

Moreau tenderà a fare diversi scatti improvvisi, dunque prestate molta attenzione e riparatevi il più possibile dietro gli angoli, fino a quando il suo corpo non tornerà ad essere esposto.

Nel frattempo, se vorrete continuare ad esplorare questa parte del villaggio al fine di recuperare una grande quantità di risorse, dovrete ripulire la zona dalla melma che bloccherà l’accesso a diverse zone dell’area.

Quando arriverete alla fase più avanzata dello scontro, Moreau vi sottoporrà ad una pioggia acida subito dopo essersi messo a saltare sulle casette rimaste.

Dovrete ripararvi dalla pioggia acida nascondendovi sotto i tetti di queste case, finché non avrà finito di evocare questa pioggia: a quel punto ri-emergete e tornate ad attaccare il suo corpo esposto fino a quando non lo avrete sconfitto.

Come battere Heisenberg

Anche Heisenberg non avrà a disposizione una battaglia in cui non è mutato: tuttavia il suo scontro sarà preceduto da una serie di nemici, in stile Nemesis, che vi inseguiranno per tutta la fabbrica.

Se proprio vorrete provarci, potrete abbatterli mirando al loro cuore pulsante di rosso, tuttavia vi consigliamo fortemente di ignorarli e di scappare via ogni volta che ve li ritroverete davanti.

Prima che possiate affrontare Heisenberg direttamente, ci sarà una mini boss fight con un mostro umanoide dalla testa ad elica di aereo.

Quando lo incontrerete, lasciate che abbatta tutti i muri della stanza ma tenetevi comunque pronti a sparare al nucleo rosso pulsante, situato alle sue spalle.

Non appena arriverà il momento di battere Heisenberg, scoprirete che la sua forma mutata è simile ad un robot o, comunque, ad un ammasso di ferraglia gigantesco.

Durante la fase iniziale, cercate semplicemente di colpirlo come vi verrà più comodo con i colpi di cannone, evitando invece di utilizzare la mitraglietta.

Nella seconda fase dovrete invece colpire i punti deboli sulle giunture, evidenziati di colore rosso, ma sarete a piedi e dunque dovrete prestare attenzione.

Tenetevi costantemente a distanza a prescindere dagli attacchi che gli vedrete fare, mantenendovi pronti a scappare via alla prima occasione.

Lo scontro si svolgerà nell’ampia area con erba alta gialla ma Heisenberg non sarà mai in grado di coprire vaste aree di terreno, quindi mantenete il sangue freddo e la giusta concentrazione ed in breve tempo lo avrete sconfitto.

Come battere Madre Miranda

Come ormai avrete avuto modo di intuire, il boss finale di Resident Evil Village non è altri che Madre Miranda.

Arriverete ad affrontarla dopo un’inaspettata sezione che vi svelerà molte verità a proposito di quello che sarà il nuovo «ciclo» di Resident Evil.

Trattandosi del boss finale del gioco, ovviamente Madre Miranda sarà anche lo scontro più impegnativo: è munita di enormi ali da corvo che userà per spiccare il volo e proteggersi dai danni.

Quando deciderà di attaccarvi con delle sfere di energia, non avrete alcuna possibilità di ripararvi: l’unico modo che avete per fermare questi colpi è dunque quello di attaccarla a vostra volta.

Nel momento in cui vi trascinerà nel vuoto, dovrete unicamente limitarvi ad evitare i suoi attacchi e non potrete contrattaccare.

Tra le mosse che Madre Miranda ha a disposizione, dovrete prestare particolare attenzione all’affondo, il suo attacco più pericoloso: sarà segnalato dal gioco e vi basterà scappare via per poterlo evitare.

Un altro attacco particolarmente pericoloso si verificherà quando salterà su una collina, preparandosi ad un micidiale attacco in volo.

Per poterlo evitare, dovrete dirigervi ai piedi della collina prima che si sia proiettata giù verso di voi.

Ora che sapete come evitare gli attacchi di Madre Miranda, per poterla battere avrete una sola opzione: lanciarle addosso tutto quello che avete a disposizione.

Se potete, cercate di sfruttare in particolare il lanciagranate GM79 ed il fucile da cecchino F2, contro cui Madre Miranda è particolarmente vulnerabile.

Se avete seguito tutte le nostre indicazioni, non ci resta che farvi le nostre congratulazioni: avete appena battuto tutti i boss di Resident Evil Village!