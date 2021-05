Se su Resident Evil Village siete arrivati a Casa Beneviento e siete entrati nella casetta del giardiniere, probabilmente avrete notato una foto particolare.

Aprendo un armadietto vicino l’ingresso di questa casetta, noterete infatti uno strano uccello blu raffigurato nella foto: su Resident Evil Village potrete dunque incontrare questo bizzarro animale.

In questa guida vi sveleremo dove trovare lo strano uccello blu, rivelandovi anche che cosa otterrete dopo averlo scoperto.

Non perdetevi tutti gli altri trucchi e suggerimenti dell’ottavo capitolo della serie survival horror, che potete trovare nella nostra guida di Resident Evil Village.

Dove trovare lo strano uccello blu

Dopo avere scoperto la foto nascosta nella casetta del giardiniere a Casa Beneviento, non vi resterà dunque che dare la caccia a questo strano uccello blu.

Non si è trattato solo di una foto messa lì per sorprendere i giocatori, ma quel bizzarro volatile blu è davvero presente nel Villaggio da qualche parte.

Il compito dei giocatori di Resident Evil Village sarà dunque quello di cercare accuratamente dove è nascosto: se volete scoprirlo anche voi, continuate a leggere e vi sveleremo la soluzione.

Se ricorderete dove avete trovato la capra di legno per la prima volta, sarete già a buon punto: l’uccello non è infatti molto distante da quella posizione.

Troverete lo strano uccello blu appeso ad un albero sulla destra rispetto a dove avete trovato la capra di legno: non appena lo avrete individuato, non vi resterà che fare in modo di ottenere la vostra ricompensa.

Per poter essere premiati, non dovrete fare altro che farvi coraggio e sparargli: facendolo otterrete della preziosa carne succulenta.

Ora che avete sparato a questo curioso volatile, potrete conservare la carne e proseguire la vostra avventura.

