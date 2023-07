SSD per il gaming | I migliori del 2023

Il passaggio dalle unità a disco rigido (HDD) alle unità a stato solido (SSD) è stato una delle più grandi innovazioni nel mondo videoludico, come abbiamo avuto modo di poter osservare in occasione del lancio di PlayStation 5 e di Xbox Series X|S, che hanno praticamente cancellato i tempi di caricamento dei nostri titoli preferiti. Un SSD è infatti in grado di offrire una velocità superiore anche più di dieci volte rispetto a un HDD tradizionale, oltre ad essere molto più silenzioso ed efficiente. I tempi di caricamento possono dunque venire quasi interamente cancellati grazie a delle prestazioni eccezionali.

Chiunque abbia già avuto la possibilità di sperimentare con mano la potenza degli SSD, non ha più voluto tornare indietro alle ormai vecchie unità a disco rigido. Se volete che il vostro sistema sia considerevolmente più performante ed adatto al gaming, uno dei primi passaggi da affrontare è dunque quello di acquistare un solid-state drive appropriato. Ma quali sono i migliori SSD per il gaming? Prima di rispondere a questa domanda, è necessario capire quale interfaccia sia la più indicata per il vostro sistema.

Bisogna infatti fare prima di tutto una distinzione tra le due principali interfacce disponibili: SATA e NVMe. Il formato SATA è quello che garantisce la miglior compatibilità, ma ha anche prestazioni inferiori. Si tratta del formato indicato per PS4 e Xbox One, le console della generazione appena conclusa. Il formato NVMe possiede invece le prestazioni migliori, ma che a causa di ciò avrà un prezzo più elevato. Dovrete dunque controllare accuratamente che il disco da noi scelto sia perfettamente compatibile con il vostro PC o, per quanto riguarda le console, che risponda alle caratteristiche richieste da PlayStation 5 per una memoria interna e da Xbox Series X|S per le memorie aggiuntive esterne.

Per questo motivo noi di SpazioGames abbiamo deciso di elencarvi quelli che riteniamo essere i migliori SSD per il gaming, tenendo conto di entrambe le interfacce e scegliendo accuratamente le migliori marche per prestazioni, capacità di archiviazione e qualità. Nel nostro ultimo aggiornamento abbiamo verificato la disponibilità di tutte le offerte incluse, allegando i migliori affari e segnalando nuove inserzioni attive in sostituzione di quelle scadute.

I migliori SSD per il gaming

In questo articolo cercheremo anche di spiegarvi in parole semplici tutte le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione prima dell'acquisto, così da poter indirizzare sulla giusta strada anche gli utenti meno esperti. In particolar modo, affronteremo insieme a voi i seguenti argomenti:

Samsung 870 EVO

Migliore SSD SATA

Progettato per uso non solo personale o aziendale ma anche per i PC da gaming, questo SSD è dotato di tecnologia V-NAND, che permette ai vostri dispositivi di gestire grandi carichi di lavoro con una migliore potenza e velocità. Samsung 870 EVO sfrutta inoltre la tecnologia TurboWrite, che oltre a permettere una maggiore velocità di lettura e scrittura sequenziale di 560-530 mb/s possibile amplia la dimensione del buffer.

Trasferire i vostri dati all'SSD Samsung non dovrà preoccuparsi, dato che è un'operazione semplicissima: basterà collegare il sistema di archiviazione ad uno slot SATA e lasciare che il software di migrazione si occupi del resto. Potrete inoltre scegliere tra diversi tagli fino a 4TB.

Samsung 990 PRO

Migliore SSD NVMe per PC

Ancora una volta Samsung ha dimostrato di essere una delle aziende leader nel mercato delle schede di memoria, con un prodotto pensato per tutti gli appassionati di tecnologia e, naturalmente, di gaming ad alto livello.

Samsung 990 PRO è un SSD NVMe che sfrutta l'interfaccia PCIe Gen 4.0 x 4, che permette a questo eccezionale articolo di raggiungere un'impressionante velocità di lettura sequenziale fino a 7450 MB/s e di scritta fino a 6900 MB/S, fino a due volte più veloce rispetto ad un comune Gen 3.0. Un SSD dunque di altissimo livello, perfetto non solo per le sessioni di gaming più estreme ma anche per il montaggio di filmati in 4K e per le applicazioni più esigenti.

Seagate FireCuda 530

Migliore SSD per PS5

Questo SSD NVMe sfrutta pienamente la tecnologia PCIe Gen 4.0, grazie alle quali può raggiungere velocità di lettura sequenziali fino a 7.300 MB/s. Si tratta dei primi SSD NVMe ad essere stati dichiarati pienamente compatibili con PS5, il che li rende una scelta perfetta per la vostra console next-gen, oltre che per i migliori PC.

Seagate FireCuda 530 è dotato di una scheda di controllo E18 e della memoria 3D TLC NAND, in grado di offrire i massimi valori possibili di velocità e durata. Questo prodotto è disponibile in tagli che vanno da 500GB fino a 4TB di archiviazione.

Seagate Expansion Card

Migliore SSD per Xbox Series X|S

Per espandere la memoria della vostra Xbox Series X|S potete comunque utilizzare un SSD, ma a differenza delle precedenti proposte potrete utilizzarlo solo sotto forma di una pratica scheda di espansione, disegnata appositamente per la console next-gen.

Seagate Expansion Card è il primo SSD disegnato su licenza ufficiale e ancora oggi è indubbiamente il migliore sul mercato: si tratta infatti di una scheda disegnata per rispettare le specifiche della console di casa Microsoft e in grado di caricare tempi di caricamento brevi, anche per i giochi appositamente disegnati per la nuova generazione. In più, come bonus aggiuntivo potete godere di ben 3 anni di garanzia.

Sabrent Rocket 2230

Migliore SSD per Steam Deck

Se avete acquistato una Steam Deck con memoria SSD, avrete la possibilità di sostituire la vostra scheda interna per avere a disposizione una maggiore capacità di archiviazione. Per eseguire questa operazione avrete bisogno di un SSD di dimensioni compatte, studiata appositamente per la piattaforma ibrida:

Sabrent Rocket 2230 risponde proprio a queste esigenze, trattandosi di una memoria interna disegnata appositamente per Steam Deck e in grado di garantirvi tutto lo spazio di cui avrete bisogno per i vostri giochi. Tuttavia, vogliamo sottolineare che non si tratta di un'operazione che Valve supporta ufficialmente: consigliamo di procedere dunque solo se avete abbastanza esperienza e vi sentite adeguatamente sicuri.

Come scegliere gli SSD per il gaming

Le unità a stato solido sono ormai diventate un vero e proprio must-have per tutti gli utenti che amano definirsi appassionati di videogiochi: la velocità di scrittura e lettura è infatti talmente superiore rispetto ai più comuni dischi rigidi da aver reso praticamente impossibile tornare indietro per chiunque li abbia mai provati. Non è infatti un caso che sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S, le console di ultima generazione, utilizzino ormai proprio questo standard, che consente in molti casi di annullare i tempi di caricamento e sfruttare pienamente tutte le potenzialità della piattaforma. Anche su PC è possibile però ottenere grandi benefici, non solo per annullare i tempi di accensione ma anche e soprattutto durante il download e l'avvio dei vostri videogiochi preferiti. Si tratta di un upgrade talmente significativo da permettere a chiunque li abbia provati di non voler mai tornare indietro: se possedete hardware all'altezza, è dunque arrivato il momento di prendere in considerazione uno di questi prodotti.

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di spiegarvi dettagliatamente in apertura e con i nostri consigli per gli acquisti, esistono diverse tipologie di dischi a stato solido adatti a ogni esigenza e piattaforma: di conseguenza, non è detto che un SSD possa essere indicato per il vostro sistema, rischiando di risultare addirittura incompatibile. Di seguito vi forniremo dunque alcuni utili e preziosissimi suggerimenti per aiutarvi a scegliere il migliore SSD per il gaming: basterà fare attenzione ad alcune precise caratteristiche per individuare immediatamente i prodotti più indicati per le vostre esigenze.

Qual è lo spazio minimo consigliato?

Il primo fattore da tenere in considerazione quando si acquista un SSD per il gaming — o per qualunque scheda di memoria in generale — è la capacità di archiviazione. Anche se il prezzo è diventato più accessibile rispetto a qualche anno fa, il rapporto in base alla capacità di archiviazione rimane comunque più elevato rispetto ai comuni hard disk. Valutate dunque accuratamente quanta memoria serva effettivamente al vostro PC e scegliete il modello più adatto in base alle vostre esigenze ed al budget a vostra disposizione.

Sono disponibili tanti tagli diversi, che possono andare solitamente da 128GB a 4TB. Se il vostro intento è utilizzarlo per il gaming, vi consigliamo di acquistare un SSD con una capacità di archiviazione di almeno 500GB, così da poter conservare senza problemi anche i giochi più pesanti. Ma se siete avidi giocatori, vi suggeriamo di fare un piccolo sforzo in più a livello economico e affidarvi a dispositivi di archiviazione che siano in grado di contenere almeno 1TB di memoria: questo vi consentirà non solo di scaricare tanti giochi — soluzione particolarmente indicata soprattutto per chi ama divertirsi in multiplayer con i propri amici — ma anche di avere sempre a disposizione spazio aggiuntivo per conservare ulteriori file. Inoltre, i giochi moderni ormai pesano sempre di più, motivo per il quale vi consigliamo di prepararvi a dovere per non rimanere improvvisamente senza spazio.

È meglio scegliere un SSD SATA o NVMe?

Prima di procedere all’acquisto del vostro SSD per il gaming, dovete controllare accuratamente quale tipo di connessione utilizza e se il vostro PC, o console, è compatibile o meno. Nel caso del protocollo di tipo SATA, non dovreste riscontrare particolari problemi in quanto studiato per essere compatibile con tutti i PC presenti sul mercato ed adatto anche per PS4 e Xbox One, le console di questa generazione. I modelli migliori sono i SATA III, che sono studiati per essere compatibili anche con quei computer ideati per supportare la seconda versione o addirittura quella originale. Nel caso degli SSD NVMe, occorrerà invece assicurarsi che la propria scheda madre ed il BIOS siano in grado di supportarlo. Se siete interessati all'acquisto di un SSD NVMe per poterlo utilizzare su Playstation 5 e Xbox Series X/S, vi suggeriamo di controllare accuratamente che sia garantita la compatibilità con tali console prima di procedere all'acquisto. Le console di casa Sony sono infatti in grado di supportare solo SSD che corrispondono a specifiche caratteristiche, mentre sulle console next-gen di casa Microsoft attualmente è possibile utilizzare soltanto alcuni specifici dispositivi ideati da Seagate come memorie esterne.

I migliori SSD NVMe possiedono uno standard PCIe 4.0 o alternativamente 3.0. Prima dell’acquisto verificate dunque che il vostro PC sia strutturato per supportarli e se sia in possesso di un supporto alle corsie (Lane) da 4x, 8x o 16x per prestazioni ancora migliori. Eseguire questi controlli è fondamentale nel caso possediate un PC con più di qualche anno di età, mentre le schede madri più recenti sono tutte in grado di supportare questo nuovo standard di comunicazione. Nel caso non siate sicuri della compatibilità, con un SSD SATA potrete stare certi di avere sempre la scelta giusta. Se utilizzate un sistema operativo Windows, in particolare le versioni 7 o 10, non avrete inoltre particolari problemi di compatibilità, mentre occorre controllare accuratamente che il disco a stato solido da voi scelto sia compatibile con il vostro sistema operativo nel caso si utilizzi macOS o Linux.

Quanto può durare un SSD Gaming?

Gli SSD possiedono una durata superiore se confrontati con gli hard disk tradizionali ed i rischi di malfunzionamento sono sempre ridotti al minimo. Tuttavia si tratta comunque di componenti molto delicate, sottoposte a largo stress e ad intensi carichi di lavoro. Per questo motivo bisogna assicurarsi non solo che il nostro SSD sia sufficientemente in grado di resistere ad urti in caso di incidenti, ma occorrerà controllare sempre il valore di TBW (Terabytes Written) indicato per il prodotto.

Questo valore serve a indicare quanti terabyte è in grado di scrivere un determinato SSD prima che possa emergere qualche malfunzionamento. Un SSD da 250GB dovrà avere, per esempio, un valore di TBW compreso tra i 60 ed i 150 Terabyte. Tenete conto che si tratta solo di un’indicazione e che, nonostante i valori indicati debbano essere ricercati particolarmente alti, solitamente saranno in grado di reggere anche ad una quantità di Terabyte scritti anche più grande di due volte rispetto a quanto è stato segnalato dal produttore. In tal senso, vale sempre la pena di acquistare prodotti di marca per poter essere più sicuri della loro resistenza: si tratta infatti di SSD testati particolarmente a lungo e con un margine di errore molto più ridotto rispetto ai prodotti emergenti sul mercato.

Quali sono le prestazioni ideali?

Buttate inoltre sempre un occhio sulle capacità di velocità di lettura e scrittura sequenziali, espresse solitamente in MB/sec. Gli SSD SATA possiedono una velocità di trasferimento che può arrivare fino a 750 MB/sec, che solitamente si abbassa a 600 MB/sec effettivi a causa del carico di lavoro. Gli SSD NVMe possono invece arrivare fino a 1 GB/sec per Lane utilizzando il protocollo PCIe 3.0, mentre nel 4.0 viene addirittura raddoppiato arrivando anche a 2 GB/sec per Lane.

Appare dunque chiaro che le prestazioni degli SSD NVMe sono notevolmente superiori a quelle dei più comuni SATA, grazie ad un modello di connessione migliore e che consente un contatto più diretto con la scheda madre. La velocità sequenziale degli SSD SATA è comunque superiore agli hard disk tradizionali di un minimo di 5 volte, rappresentando comunque un’ottima scelta per aggiornare il vostro PC a costi più contenuti. Tenete sempre a mente le caratteristiche del vostro dispositivo e scegliete liberamente il prodotto più indicato per le vostre necessità.

La marca è importante?

In conclusione, cercate di affidarvi sempre alle marche più conosciute e affidabili sul mercato. Trattandosi di prodotti che devono tenere al sicuro i vostri dati e durare a lungo, è sempre opportuno affidarsi alle case produttrici con la migliore esperienza sul mercato. Le aziende leader nel settore che ci sentiamo di consigliare senza alcuna riserva sono sicuramente Samsung e SanDisk, da sempre specializzate non solo nella realizzazione di dischi a stato solido, ma produttori anche delle migliori schede di memoria disponibili nel mercato. Vi sono però ulteriori aziende che ci sentiamo di suggerirvi come Corsair, Sabrent e Western Digital, dato che recentemente si stanno imponendo anch'esse sul mercato con prodotti di ottima qualità. Il nostro suggerimento è di cercare, dove possibile, di spendere sempre qualcosa in più per assicurarvi che i vostri prodotti siano duraturi nel tempo e possiedano le giuste caratteristiche che vi abbiamo menzionato.

Nel caso siate interessati a prodotti più economici, tra le marche che potreste volere tenere d’occhio troverete anche Kingston e Crucial, in quanto ben conosciute nel settore ed in grado di fornire buoni prodotti a prezzi più contenuti. Sconsigliamo invece vivamente l’acquisto di prodotti di dubbia qualità da marche sconosciute, in quanto potrebbero riscontrare malfunzionamenti nel breve periodo e potrebbero rivelarsi investimenti poco fruttuosi, capaci di costringervi nel breve termine a correre ai ripari affrontando di nuovo la spesa per un altro prodotto – più affidabile. Trattandosi infatti di prodotti che dovranno tenere al sicuro non solo i vostri giochi, ma spesso anche i vostri dati personali, è sempre consigliabile affidarsi agli esperti del settore.