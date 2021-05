Resident Evil Village, come risolvere l’enigma del carillon

In Resident Evil Village, gli enigmi – tanto amati dagli appassionati della serie – sono all’ordine del giorno.

Il franchise survival horror di Capcom è tornato in grande splendore e proponendo alcune delle componenti più amate dagli appassionati di vecchia data.

Tra loro figurano i “puzzle”, quei rompicapo per i quali ti servirà sempre un pochino di tempo per trovare la soluzione e andare avanti nella storia.

Uno di questi è legato ad un carillon che troveremo all’inizio del gioco, nella casa di Ethan e Mia Winters, e “riproposto” in una fase successiva.

Come risolvere l’enigma del carillon a casa Beneviento

Il carillon è un oggetto molto caro a Ethan e Winters, regalato dalla loro nonna in occasione del matrimonio.

Questo oggetto si presenta in due fasi diverse in Resident Evil Village: la prima all’inizio della storia, mentre accompagniamo Rose nel suo lettino.

In quella fattispecie, non potremo far altro che farlo suonare brevemente, in modo da ascoltarne la dolce melodia.

Nel secondo caso, invece, dovremo fare in modo da allineare tutti i cilindri che lo compongono per ottenere una ricompensa speciale.

La soluzione potrebbe non essere immediata poiché non vengono dati indizi e in un primo momento si fatica a comprendere cosa ci stia venendo chiesto.

In realtà è abbastanza semplice, ma partiamo da questa foto per capire cosa Resident Evil Village e questo carillon ci stiano chiedendo.

I cilindri sono disposti in un ordine casuale e ciò causerà l’inceppo del relativo meccanismo quando proverete a girare la manovella per avviare la musichetta.

Qui, non dovrete far altro che allineare le diverse striature dei cilindri le une con le altre, in modo da formare una “linea” unica.

Vi basterà legare le striature una dopo l’altra per vedere come sarà così composto un unico “filo” in grado di connetterle tutte.

Partite dal cilindro iniziale in modo da creare una successione più semplice tra tutte le striature, e il gioco sarà fatto.

Fatto questo, si aprirà un cassettino nella parte bassa del carillon, grazie alla quale otterrete le pinzette da usare sul manichino nella hall del sotterraneo di casa Beneviento.