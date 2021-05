Resident Evil Village, come aprire la diga nel bacino idrico

Resident Evil Village apre ad una componente esplorativa di ritorno e spinge sull’azione, ma gli enigmi non mancano di certo.

Nella seconda metà del survival horror di Capcom si fanno più rari ma, in ogni caso, l’avventura non manca di deliziare con qualche piccolo rompicapo.

È il caso della diga al bacino idrico, in cui ci ritroveremo a scappare dalle grinfia del boss Salvatore Moreau.

Questa parte seguirà una sezione “platform” in cui dovremo evitare la sua mutazione, ma vi avvisiamo che precederà uno scontro abbastanza probante.

Con quali colori si apre la diga nel bacino idrico quando fuggi da Salvatore Moreau?

Nella fuga dalle grinfia di Salvatore Moreau, o ciò che ne resta, vi ritroverete davanti ad una plancia con dei colori.

Questa plancia servirà, una volta riattivata la corrente, ad aprire la diga in modo che l’acqua del bacino defluisca.

Una volta defluita l’acqua, grazie alla diga, rivelerete una vera e propria parte inedita del villaggio, nella quale dovrete affrontare un potente nemico.

Quando vedrete davanti a voi la plancia, Resident Evil Village vi mostrerà furbamente uno schema su un foglio di carta.

Questo schema è però ingannevole, dal momento che, nel tentativo di adoperarlo, noterete un tasto oscurato che non potrete riutilizzare.

Come vi mostriamo in questa immagine tratta dal gioco, questo è lo schema di colori da attivare per riaprire la diga:

I tasti che vi indichiamo non richiedono necessariamente un ordine, ma è importante che siano proprio questi.

L’energia che serve per l’apertura della diga viene infatti raggiunta solo tramite questa selezione, per cui accertatevi di premere i pulsanti (e i relativi colori) giusti.

La buona notizia è che, fatto ciò, la diga si aprirà davanti ai vostri occhi e rivelerà la prossima fase in cui potrete muovervi.

Ma, badate bene, quella prossima fase vi riserverà uno scontro piuttosto complicato: pertanto, siate certi di prepararvi come si deve e avere un po’ di tempo per completarla.