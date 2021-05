Resident Evil Village, come aprire il lucchetto a casa del liutaio

Non appena riuscirete ad entrare dentro la casa del liutaio su Resident Evil Village, vi troverete davanti ad un lucchetto che avrete la possibilità di aprire.

Prima di poter fare questa operazione su Village, sarà necessario essere a conoscenza del codice per poterlo sbloccare.

In questa guida vi spiegheremo dunque come aprire il lucchetto a casa del liutaio, svelandovi anche come individuare la soluzione.

Per scoprire altre soluzioni, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village per scoprire tutti i suggerimenti e trucchi dei nostri esperti.

Dove trovare la chiave per la casa del liutaio?

Prima di tutto, sarà necessario, ovviamente, individuare la casa del liutaio: la potrete trovare facilmente nella vecchia città orientale.

Per potervi entrare, sarà però necessario trovare la chiave che vi consentirà l’accesso: senza di essa, entrare nella casa del liutaio di Resident Evil Village sarà impossibile.

Poco prima di entrare a casa Beneviento, troverete una piccola casetta: vi basterà semplicemente entrare al suo interno per recuperare la chiave.

Non appena avrete individuato la chiave, potrete entrare nella casa del liutaio per tentare di aprire il lucchetto al suo interno.

Qual è il codice del lucchetto a casa del liutaio?

Senza avere il codice esatto, il lucchetto si rifiuterà di aprirsi: come fare, dunque, per scoprire cosa digitare?

Il codice di sicurezza inserito nel lucchetto è, semplicemente, la data di compleanno della bambina: per scoprirla dovrete avvicinarvi all’ingresso.

Poco dopo l’entrata, troverete un cartello appeso al muro: leggetelo e saprete la combinazione del lucchetto.

Aprirlo vi permetterà di ottenere delle preziose ricompense: un caricatore maggiorato per il fucile F2 da cecchino ed un tesoro, l’Hraesvelger d’acciaio.

Ora che avrete ricevuto questi utili premi, la vostra avventura sarà decisamente più semplice.

Torna alla guida di Resident Evil Village