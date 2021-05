All’interno del Castello Dimitrescu di Resident Evil Village potrete trovare diversi piccoli labirinti da portare a termine per risolvere gli enigmi.

Per poterli completare sarà necessario trovare le sfere apposite, senza le quali non sarà possibile risolvere i labirinti di RE Village.

In questa guida vi spiegheremo dove trovare la sfera per il labirinto nel Castello Dimitrescu e quali sono i passi necessari per poterla ottenere.

Per scoprire ulteriori soluzioni e suggerimenti dei nostri esperti, potete inoltre sempre consultare la nostra guida di Resident Evil Village.

Dove trovare la sfera per il labirinto nel Castello Dimitrescu

Per poter completare questi piccoli labirinti sarà necessario portare una sfera direttamente dal punto A al punto B, al termine del quale l’enigma potrà considerarsi risolto.

Nel Castello Dimitrescu ne potrete trovare fin da subito uno nella stanza sicura in cui incontrerete il Duca: tuttavia a quel punto non avrete ancora, ovviamente, la sfera necessaria.

Per potere trovare la sfera per il labirinto nel Castello Dimitrescu di Resident Evil Village non dovrete fare altro che controllare la dependance che troverete non appena usciti dalla prima boss fight con Alcina.

Se avete bisogno di indicazioni più precisi, si trova al primo piano sulla sinistra: nella vostra mappa è posizionata sopra la stanza chiamata Sala dell’Opera.

Vi raccomandiamo di non abbassare la guardia, dato che una volta entrati troverete alla vostra sinistra un nemico che proverà a tendervi un agguato e prendervi alla sprovvista: preparatevi a dovere e non lasciateglielo fare.

Fatto ciò, potrete recuperare senza ulteriori impedimenti la Sfera con Fiori e Spade, necessaria per completare il labirinto individuato nella stanza sicura.

Ora potrete completare questo enigma molto facilmente, al termine del quale verrete ricompensati con un Teschio Cremisi che potrete rivendere alla considerevole cifra di 8.000 Lei.