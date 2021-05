Arrivati in una particolare fase più avanzata di Resident Evil Village, ci sarà una situazione in cui è probabile che vi sentirete persi, senza che sappiate bene che cosa fare.

In quel momento sarà necessario recuperare la chiave con stemma di ferro, uno strumento indispensabile per poter completare RE Village.

Nella nostra guida vi spiegheremo dunque come ottenere la chiave con stemma di ferro, svelandovi anche quando arriverà il momento di raccoglierla.

Potete consultare tutti i nostri suggerimenti, trucchi e consigli sull’ultima avventura di Capcom nella nostra guida di Resident Evil Village.

Come ottenere la chiave con stemma di ferro

Se siete arrivati a questo punto, è altamente probabile che abbiate sconfitto la seconda figlia di Lady Dimitrescu, Daniela, e che adesso non sappiate bene qual è il prossimo passo per andare avanti.

Se è così, allora dovrete necessariamente ottenere la chiave con stemma di ferro, grazie alla quale potrete sbloccare una nuova stanza del Castello di Resident Evil Village.

In particolare, sarete finalmente in grado di completarlo, dato che sarete in grado di aprire una porta che vi porterà fino al tetto ed ai piani alti della struttura.

La chiave con stemma di ferro si trova nella Sala dell’Opera, che potrete sbloccare solo dopo aver aperto la porta che dà sul cortile.

All’interno di questa sala, dovrete utilizzare il pianoforte e suonare le note indicate sullo spartito: una volta fatto ciò avrete ottenuto questa preziosa chiave.

Adesso non solo potrete aprire la porta necessaria per completare il Castello, ma sarete anche in grado di sbloccare nuove entrate perfino all’interno del villaggio.

Questo servirà non solo per poter proseguire ulteriormente la storia del gioco, ma anche per poter recuperare importantissime munizioni ed armi.