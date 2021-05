Resident Evil Village, come guadagnare soldi (Lei) velocemente

Come in ogni gioco che si rispetti, anche su Resident Evil Village sarà importante riuscire a guadagnare tanti soldi e riuscire a risparmiarli, per non farsi mai trovare impreparati.

La valuta di Village sono i Lei, e potrete ottenerli in diversi modi durante la vostra avventura: ovviamente sarà meglio cercare di accumularne il più possibile in breve tempo.

In questa guida vi spiegheremo come guadagnare Lei velocemente, svelandovi tutti i trucchi per ottenerne in grande quantità.

Ricordatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village per scoprire tutti i segreti e le strategie necessarie per vincere quest’avventura.

Come fare Lei rapidamente

Per poter ottenere una grande quantità di Lei in breve tempo, abbiamo individuato 5 utili suggerimenti che, se sceglierete di seguirli, vi permetteranno anche di risparmiare e di sfruttare i vostri soldi nella migliore maniera possibile.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è di uccidere tutte le volte che potrete le creature volanti di Resident Evil Village, dato che sono abbastanza deboli e vi permetteranno di ottenere molti soldi.

Le potrete trovare non solo sul tetto del Castello ma anche nel villaggio: li vedrete spawnare in continuazione, dunque uccidetene il più possibile.

Il secondo suggerimento è, dove possibile, di non sottrarvi agli scontri: spesso i colpi più precisi che riuscirete ad infliggere saranno ricompensati con teschi o ali cristallizzati, che potrete rivendere, o anche sacchetti di Lei.

Il terzo consiglio è di cercare quanti più tesori possibile, combinarli ogni volta che ne avrete la possibilità e rivenderli: senza dubbio i tesori sono i materiali che vi permetteranno di ricevere più soldi in assoluto, dunque non trascurateli mai.

Il nostro quarto suggerimento è di non comprare mai cure e munizioni: ne troverete in grande quantità all’interno del gioco e vi permetteranno di usare i vostri sudati Lei per oggetti più utili.

Infine, cercate di rompere sempre i vasi che potete trovare esplorando: al loro interno troverete non solo soldi stessi ma anche componenti ed oggetti che altrimenti dovreste comprare.

Rompere i vasi vi permetterà dunque non solo di guadagnare soldi, ma anche di risparmiarne per l’utilizzo su oggetti utili.