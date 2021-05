Resident Evil Village, come trovare la Moneta Antica

Resident Evil Village comprende tesori nascosti più o meno bene da reperire in compagnia del fido Ethan Winters.

Alcuni di questi sono segnalati sulla mappa a dovere nel nuovo capitolo della saga survival horror, altri invece richiederanno un po’ di fortuna ed esplorazione libera.

La buona notizia è che il gioco presenta una componente esplorativa che consente di girovagare e scoprire ogni volta dei segreti.

Tra questi, figura anche la Moneta Antica, un oggetto prezioso che richiama Resident Evil 7 e potrete rivendere ad un buon prezzo.

Dov’è nascosta la Moneta Antica di Resident Evil 7

La Moneta Antica è un richiamo a Resident Evil 7, come sapranno gli appassionati della serie di Capcom e di quello specifico capitolo.

Per ottenerla in Resident Evil Village dovrete riuscire prima a tornare al Castello Dimitrescu come vi abbiamo spiegato nella guida dedicata.

Una volta sbloccati gli oggetti necessari per farlo e ottenuta la chance di tornare al Castello dopo averlo completato nella storia, potrete fare vostra la Moneta Antica così.

Accertatevi di stare sulla vostra barca (che troverete al ponte sollevato con la manovella, incamminandovi verso il luogo della cerimonia), prima di tutto.

Dovrete seguire la corrente nel corso d’acqua tornando dal Castello Dimitrescu, quindi nella direzione opposta a quella location.

Alla fine del corso d’acqua, anziché virare a sinistra (dove troverete un bacino d’acqua in cui reperire pesce), andate a destra ed entrate in una parete rocciosa.

Qui ci sono anche due pezzi di storia importanti, per cui, se non ci capitate, fate in modo di farlo così da approfondire la mitologia della “nuova” saga.

La Moneta Antica (di valore) è uguale a quelle che si trovano a Villa Baker e non è segnata sulla mappa come tesoro, diversamente dagli altri.

Questo piccolo oggetto vi frutterà 8.000 Lei: non una cifra esagerata ma una che, per valore di mitologia e trama interconnessa tra i diversi episodi, varrà bene la pena di fare propria.