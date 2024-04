Migliori controller gaming - Aprile 2024

A prescindere da quale sia la vostra console di riferimento o il vostro genere videoludico preferito, concorderemo sicuramente tutti sul fatto che il controller sia il compagno ideale di qualunque videogiocatore. Se per alcuni giocatori sarà sufficiente quello standard in dotazione con la propria console, altri potrebbero essere alla ricerca di un controller alternativo più adatto alle proprie esigenze.

Tra controller professionali, economici ed altri ancora ideati per generi come il picchiaduro e retrogaming, si possono trovare soluzioni per tutti i gusti. Ma quali sono i controller migliori ed i più adatti alle vostre esigenze? Non è sempre facile riuscire a distinguere in cosa è superiore un prodotto dall’altro, o se valga effettivamente la pena rischiare su un controller più particolare.

In questo articolo, che su SpazioGames andremo aggiornando costantemente, il nostro obiettivo è quello di aiutarvi nella scelta del vostro compagno ideale. Abbiamo scelto i migliori controller basandoci sulla compatibilità per PC e sulle piattaforme di vostra scelta, che siano le attuali PS5, Xbox Series X|S e Switch o le precedenti — ma sempre popolari — PS4 e Xbox One. Nella nostra rubrica analizzeremo naturalmente anche tutti gli aspetti più importanti di un controller gaming, come la resistenza, le possibilità di personalizzazione, l’ergonomia e se sono stati ideati per determinate categorie di utenti. Nel nostro ultimo aggiornamento, abbiamo aggiornato la nostra selezione tenendo conto delle migliori proposte per le console di ultima generazione, proponendovi le migliori offerte disponibili sui principali rivenditori.

Come scegliere un controller gaming

La scelta di un controller gaming non è così scontata come si potrebbe pensare: i giocatori più attivi potrebbero infatti aver bisogno di un dispositivo specifico per i propri bisogni, in grado di soddisfare adeguatamente ogni esigenza durante le partite più competitive. Esistono numerosi tipi di controller con funzioni esclusive e con layout unici, sia a livello ergonomico che come personalizzazione vera e propria, senza escludere ovviamente la compatibilità con le diverse console disponibili sul mercato.

Per aiutarvi a scegliere dunque il vostro controller ideale, abbiamo pensato di proporvi alcuni utili consigli per essere sempre sicuri di scegliere un prodotto all'altezza.

I controller sono compatibili con tutte le console?

La prima fra le caratteristiche da tenere a mente è naturalmente la compatibilità con la vostra piattaforma. Nel caso possediate un PC dovreste riscontrare pochi problemi in tal senso, in quanto la maggior parte dei controller disponibili sul mercato è compatibile anche su computer, anche se in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare alcuni software per avere una adeguata ottimizzazione. Fortunatamente, ormai anche i controller più moderni vengono riconosciuti facilmente dai più recenti sistemi operativi, ma in alcuni casi potreste necessitare l'utilizzo di un dongle o di accessori aggiuntivi, soprattutto per quanto riguarda i controller wireless di terze parti. I controller cablati, invece, riscontreranno solitamente meno problemi: dato che utilizzano il comune standard USB o USB-C, tutti i PC saranno in grado di riconoscerli in automatico.

Per quanto riguarda le console, fate invece molta attenzione al prodotto da voi scelto: se i prodotti su licenza ufficiale non riscontreranno mai problemi con le vostre piattaforme, altri tipi di controller third party, soprattutto se appartenenti alle fasce più economiche, potrebbero invece richiedere costanti aggiornamenti del firmware per funzionare adeguatamente, o non riuscire a funzionare affatto, magari perché un aggiornamento della console li ha resi improvvisamente incompatibili o perché l’azienda che produce i controller ha terminato di supportarli. Questo problema tende a essere comune con i prodotti wireless: anche se le ultime generazioni videoludiche hanno ormai ridotto al minimo tali eventualità, il nostro consiglio resta sempre quello di non affidarsi a marche sconosciute, proprio per evitare che un controller possa non essere più improvvisamente supportato dopo un aggiornamento.

Meglio un controller cablato o wireless?

Fondamentale anche tenere in considerazione il tipo di connettività del controller, in altre parole se l’accessorio dispone di un collegamento cablato, wireless, o fornisca entrambe le opzioni. I controller cablati tendono a garantire un minore input lag e riescono ad essere più economici, ma è importante assicurarsi che il cavo USB sia di ottima qualità e che sia dotato di una considerevole lunghezza per poter giocare anche a lunghe distanze: suggeriamo una misura che sia compresa tra i 2 ed i 3 metri. Come accennavamo in precedenza nel paragrafo legato alle compatibilità, il sistema cablato è anche quello più sicuro per l'utilizzo su più piattaforme: il vostro PC sarà infatti sempre in grado di riconoscere un controller via cavo, mentre su console diverse — ad esempio, per utilizzare un controller Xbox su PlayStation e viceversa — potrebbe essere ugualmente necessario un dispositivo aggiuntivo.

Nel caso dei controller gaming wireless bisogna invece controllare accuratamente il raggio d’azione — tendenzialmente tra i 9 ed i 10 metri — e l’autonomia della batteria, preferibilmente di lunga durata per dover collegare il gamepad il meno possibile. La maggior parte dei pad odierni dispone di una batteria integrata dall’autonomia variabile, mentre con il passare del tempo i controller gaming che necessitano di batterie esterne stanno andando diminuendo sempre di più. L'unica vera eccezione, tra i controller di marca, sono i dispositivi ufficiali Xbox, anche se è comunque possibile acquistare una batteria esterna sostitutiva. Una batteria integrata garantisce performance migliori ed una maggiore comodità di utilizzo, rendendo il controller anche facile da ricaricare in meno tempo, spesso con il semplice ausilio di un cavo USB.

Quali sono le funzionalità più utili?

I migliori controller gaming permettono un’ampia personalizzazione delle proprie funzionalità, mentre i controller di fascia più bassa tenderanno ad offrire unicamente il minimo indispensabile per un’adeguata esperienza di gioco. Alcune funzionalità come touchpad e controlli di movimento potrebbero essere sacrificate nella ricerca di un controller di fascia bassa ma comunque performante, che ne faranno calare anche l’eventuale peso. Si tratta spesso di feature poco utilizzate e non necessarie, ma vale comunque la pena di osservare sempre accuratamente tutte le caratteristiche e valutare l'acquisto anche in base al tipo di videogiochi che vorremo utilizzare.

Per esempio, se la nostra priorità sono gli sparatutto multiplayer o i picchiaduro, probabilmente non avremo necessità di determinate feature e potremmo approfittarne per puntare a soluzioni alternative o più economiche. Viceversa, se le priorità sono le esclusive first party — ovvero giochi prodotti e pubblicati da compagnie come Nintendo, Microsoft e Sony — allora potrebbe avere più senso puntare sulle soluzioni più complete. In linea di massima, occorre ricordare sempre che il prezzo di un controller corrisponde quasi sempre alla sua effettiva qualità — non solo a livello di performance effettiva, ma anche a livello di funzionalità proposte. Insomma, se un controller gaming è più economico rispetto alla controparte ufficiale, probabilmente avrà scelto di rinunciare a qualche funzionalità.

La marca è importante?

Come avrete ormai intuito dai nostri precedenti paragrafi, la marca di un controller gaming rappresenta indubbiamente un aspetto da non sottovalutare mai in alcuna occasione. Un marchio conosciuto è infatti in grado di garantire il giusto controllo qualità in ogni singolo prodotto, diventando così simbolo di affidabilità sul lungo periodo. I controller gaming sono infatti oggetti resistenti ma allo stesso tempo con un delicato equilibrio, costretti ad adattarsi alle esigenze di ogni singolo giocatore: se non viene riposta la giusta cura nella sua costruzione, un dispositivo potrebbe non rivelarsi idoneo per determinati utenti. Per scongiurare al minimo questo pericolo, potete andare sul sicuro affidandovi ai marchi degli stessi produttori di console: i controller ufficiali Xbox, PlayStation e Nintendo sono stati progettati per sfruttare al meglio le rispettive console e non potranno mai deludervi.

Questo non significa però che non esistano marche di terze parti altrettanto affidabili, che spesso realizzano controller su licenza: tra questi segnaliamo ad esempio Hori, Nacon, Power-A e Razer, spesso all'avanguardia nel realizzare soluzioni alternative, sia con una fascia di prezzo più elevata che per quanto riguarda prodotti più economici. Se doveste essere indecisi su un determinato prodotto, il nostro consiglio è di non affidarvi a marche senza un'esperienza longeva alle spalle e che potreste non aver mai sentito nominare, a meno che non stiate naturalmente cercando una soluzione economica da utilizzare soltanto come riserva in caso di partite di gruppo.

Come capire se un controller è ergonomico?

Infine, ma non certamente per ordine di importanza, tenete sempre in ampia considerazione l’ergonomia del prodotto scelto. Questo è probabilmente il fattore più difficile da valutare in quanto ogni persona ha delle preferenze uniche, quindi cercate di puntare a quello che per voi — e voi soltanto — potrebbe essere il controller più comodo ed efficiente da impugnare. Se per voi l'ergonomia rappresenta una priorità, vale sicuramente la pena di continuare a puntare sui prodotti ufficiali e non affidarsi a soluzioni alternative, a meno che non si tratti di prodotti "premium" e che quindi sono in grado di migliorare ulteriormente il feeling con i vostri videogiochi preferiti.

Osservate accuratamente la posizione degli analogici, se simmetrica o asimmetrica, il tipo di impugnatura, la dimensione e la tipologia di tasti proposta. I prodotti con una fascia di prezzo superiore sono solitamente in grado di offrirvi possibilità di personalizzazione o soluzioni alternative a quelle proposte ufficialmente, con l'obiettivo di rispondere a categorie di giocatori differenti. Riflettete dunque accuratamente su quali sono le vostre priorità e cosa potrebbe rendere più comoda la vostra esperienza con un controller e non tralasciate alcun dettaglio nelle descrizioni ufficiali. Potrebbe sembrare un aspetto superficiale, ma una corretta ergonomia può davvero fare la differenza sul lungo periodo.