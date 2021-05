Resident Evil Village, dove trovare le maschere degli angeli

Una volta entrati nell’atrio del Castello Dimitrescu di Resident Evil Village, noterete delle statue di marmo di angeli privi delle loro maschere.

Se non metteremo al loro posto le maschere degli angeli di Village, il nostro protagonista non sarà in grado di scappare da questa inquietante location.

In questa vi spiegheremo dunque dove trovare le maschere degli angeli, svelandovi in pochi semplici passi come poterle ottenere facilmente.

Non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Village se volete scoprire altri consigli e trucchi su come superare questa avventura survival horror.

Dove trovare le maschere degli angeli

In totale le maschere degli angeli che dovrete recuperare sono quattro: una volta recuperate sarete finalmente in grado di scappare dal Castello Dimitrescu.

La prima che dovrete recuperare è la Maschera della Mestizia e potrete ottenerla solo dopo aver affrontato il primo combattimento contro Lady Dimitrescu.

Una volta terminato questo scontro su Resident Evil Village, vi ritroverete davanti ad una statua con una maschera posizionata sul volto: non vi resta dunque che raccoglierla.

La Maschera del Piacere, il vostro secondo obiettivo, potrà invece essere trovata nella omonima Sala del Piacere, più precisamente al primo piano.

Si troverà appena sopra l’atrio, situato dietro la porta da aprire con l’anello rosso: se sapete dove guardare sarà facile riuscire ad individuarla.

Anche per ottenere la Maschera della Gioia sarà necessario affrontare un combattimento, questa volta con la terza figlia di Lady Dimitrescu, Cassandra.

Dopo aver affrontato questa sfida, vi ritroverete direttamente davanti all’omonima Sala della Gioia, dove potrete recuperare la relativa maschera.

Per ottenere infine la Maschera della Furia, non dovrete fare altro che fare il giro del tetto e scendere con il filo.

Una volta atterrati, vi ritroverete di fronte alla statua con la quarta ed ultima maschera da collezionare.

A questo punto, avrete ottenuto tutte le maschere necessarie per poter finalmente fuggire dal Castello Dimitrescu.