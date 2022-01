Leggende Pokémon Arceus | Guida

Dopo l’appuntamento con Spada e Scudo, è venuto il momento di un nuovo titolo completamente originale per i fan di Pokémon: stiamo parlando di Leggende Pokémon Arceus, che dal 28 gennaio consentirà agli appassionati di scoprire la regione di Sinnoh e di vivere in modo diverso rispetto al passato la vita da allenatori.

In uscita su Nintendo Switch, il gioco sviluppato da Game Freak vi permette infatti di scoprire la storia di questa regione, chiedendovi di realizzare di fatto il suo primo Pokedex. Nella nuova avventura, i giocatori possono quindi catturare Pokémon conosciuti e non, ma soprattutto possono vederli direttamente nella mappa prima di decidere se ingaggiare lo scontro con loro.

In merito alla natura del gioco, Game Freak ha spiegato di ritenerlo un vero e proprio «nuovo approccio per la serie di videogiochi Pokémon», lasciando intendere che la sua natura più aperta permetterà ai giocatori di divertirsi come non hanno mai fatto prima. L’idea è quella di unire innovazione e tradizione, portando i giocatori a scoprire un tempo precedente a quello in cui sono ambientati tutti gli altri videogiochi del franchise Pokémon.

È forte anche il focus sull’habitat naturale dei Pokémon, considerando che saremo noi a catalogarli mentre li incontreremo sparsi per la mappa: un aspetto che ha spinto Game Freak a realizzare una regione che dovrà differenziarsi e offrire sempre qualcosa di nuovo e da scoprire ai videogiocatori, quasi come si farebbe in un titolo open world.

In attesa dell’uscita del gioco, vi proponiamo le nostre prime guide pre-lancio, basate sulle informazioni già in nostro possesso sul prossimo gioco dell’amata serie Pokémon.

