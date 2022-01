Pokédex in Leggende Pokémon Arceus: come completarlo e come funziona

Un aspetto cardine di ogni videogioco Pokémon è sicuramente rappresentato dal suo Pokédex, e anche Leggende Pokémon Arceus non fa sicuramente eccezione. Con il gioco in uscita il 28 gennaio, in realtà Game Freak ha già diffuso attraverso il suo sito ufficiale (qui il link alla pagina) diverse informazioni relative a come funzionerà il Pokédex e a come cambierà rispetto al passato.

Sappiamo che questo gioco sarà ambientato prima di tutti gli altri episodi del franchise, quindi il Pokédex avrà un ruolo particolarmente importante: saremo noi, infatti, a dover realizzare il primo che sia mai esistito, catalogando tutti i Pokémon presenti nella regione che diventerà conosciuta come Sinnoh.

Vediamo quindi tutto quello che ci serve sapere sul funzionamento del Pokédex in Leggende Pokémon Arceus e su come fare a completarlo.

Un'immagine dal Pokédex diffusa da Game Freak sul sito ufficiale

Il Pokédex in Leggende Pokémon Arceus

Come anticipato dal sito ufficiale del gioco, ancora una volta catturare un Pokémon permette di aggiungere le informazioni su quella creatura al proprio Pokédex. Questa volta, però, non basterà solo questo per completare la sua pagina.

Leggende Pokémon Arceus impone, infatti, di continuare a fare ricerche su quel Pokémon, con alcuni incarichi specifici relativi alla sua pagina, per ottenere maggiori informazioni e proseguire nel completamento del Pokédex.

Come spiegato da Game Freak sul sito ufficiale del gioco:

«Completare gli incarichi Pokédex sarà anche utile alla tua collaborazione con il Team Galassia e aumenterà il tuo rango membro, consentendoti così di accedere a nuove aree».

Aspettiamoci, quindi, delle specifiche missioni dedicate proprio all’ottenimento di maggiori informazioni su un Pokémon appena catturato – con la sua cattura che fungerà solo da “sblocco” per l’avvio delle quest a lui dedicate, che porteranno i giocatori a indagare per ottenere tutti gli ulteriori dettagli.