Dove trovare i Pokémon leggendari in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. In questa guida vi spiegheremo come trovare i numerosi Pokémon leggendari presenti nel titolo.

Alcuni di essi li incontrerete per forza di cosa durante la storia principale, mentre altri richiederanno qualche sforzo in più per essere scovati. Scopriamo insieme come acchiapparli tutti!

Come catturare Uxie, Mesprit e Azelf

Proprio come in Diamante Lucente e Perla Splendente, quando sarete ad un punto avanzato della trama i tre Pokémon compariranno nei tre laghi di Hisui: Lago Verità, Lago Valore e Lago Arguzia.

Nel vostro primo incontro con loro, non avrete la possibilità di catturarli: ognuno dei tre vi sfiderà con delle domande, rispondendo alle quali potrete ottenere degli oggetti necessari per procedere nella storia.

Non temete: continuando il gioco, arriverete ad un punto in cui potrete tornare ai tre laghi, ritrovare i tre Pokémon e, finalmente, catturarli.

Come catturare Heathran, Cresselia e Regigigas

Questi tre Pokémon diventeranno accessibili dopo aver completato la storia principale del gioco, ed incontrarli sarà necessario per procedere nella trama post-game.

Heatran potrete incontrarlo sull’Isola Mangiafuoco, a Costa Oltremare; nello specifico, si trova all’interno di una caverna conosciuta come Tempietto Cratere.

Cresselia, invece, si troverà nell’area Arena Accogliluna, in Pendici Corona.

Regigigas, infine, si trova a Ghiacci Candidi, nel Tempio di Punta Neve, poco sopra il Campo Perla. In questo caso, dovrete superare una breve serie di puzzle per poter raggiungere la stanza in cui incontrerete il Pokémon.

Come catturare Giratina

Prima di poter catturare Giratina, dovrete innanzitutto sconfiggerlo nella battaglia con Ethelo in Pendici Corona, evento finale della storia principale. Per sbloccare questa battaglia, dovrete aver già sconfitto o catturato tutti i leggendari che abbiamo nominato finora.

Una volta vinta la battaglia, avrete finalmente la possibilità di catturare Giratina recandovi a Grotta Ritorno, sulla Costa Oltremare.

Come catturare Tornadus, Thunderus, Landorus e Enamorous

Le Missioni per catturare questi tre leggendari vi verranno assegnate dopo la fine della storia.

Tornadus può essere trovato nella zona Distesa Polare, in Ghiacci Candidi, durante una tempesta di neve.

Thunderus può essere catturato nelle acque di Costa Oltremare, vicino al Mar Silente, durante una forte pioggia.

Landorus, infine, si trova in Landa Ossidiana, nella zona dell’Isola Rosa Rugosa. Dovrete cercare un tornado che si muove ad alta velocità.

Enamorous potrà essere ottenuto solo dopo aver catturato gli altri tre; lo troverete nella zona Palude Purpurea di Acquitrinio Vermiglio.

Come trovare Phione e Manaphy

Innanzitutto, dovrete avere ottenuto la Richiesta n. 66, che potrete trovare sulla lavagnetta del professor Laven ad un certo punto nella storia. Una volta presa in carico la missione, recatevi a Costa Oltremare; qui dovrete catturare tre Pokémon, specificamente Buizel, Mantyke e Overqwil.

Fatto questo, attendete il calare della sera. Dalla base sulla spiaggia, raggiungete il mare e navigate attraverso le due rocce a forma di tenaglia; riceverete una notifica di dialogo. A questo punto continuate a navigare costeggiando la terra, fino a fare il giro e a raggiungere la Cavità Marina.

Al suo interno, troverete sia Manaphy che Phione.

Come catturare Arceus

Potrete trovarlo al Tempio di Sinnoh, nell’area Pendici Corona, dopo aver incontrato tutti i Pokémon presenti nel gioco.

Come catturare Darkrai e Shaymin

Questi due Pokémon sono ottenibili soltanto possedendo un salvataggio di Diamante Lucente/Perla Splendente (Darkrai) o Spada/Scudo (Shaymin).

Dopo aver finito la storia principale, recatevi alla base del team Galassia e consultate la lavagnetta del professor Laven: troverete una Richiesta che vi consentirà di trovare Darkrai.

Una volta attivata, potrete trovarlo nella zona Scarpate Scalande delle Pendici Corona.

Per quanto riguarda Shaymin, la sua Richiesta può essere ottenuta parlando con un personaggio al campo base delle Lande Ossidiana, che vi rivelerà che il Pokémon si trova nell’area Giardino Bonificato della stessa mappa.