Leggende Pokémon: Arceus, come catturare Landorus

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. L’ultimo titolo di Game Freak è pieno zeppo di Pokémon leggendari da catturare, alcuni dei quali sono ben nascosti all’interno del gioco. In questa guida scopriremo insieme come catturare Landorus.

Come catturare Landorus in Leggende Pokémon: Arceus

Per poter catturare Landorus, dovrete innanzitutto aver terminato la storia principale del gioco, compresa la sezione end-game che vi porterà a scontrarvi con Giratina. Una volta fatto questo, potrete tornare a Villaggio Giubilo: recandovi alla base del Team Galassia, riceverete nuove missioni, tra cui quella che vi consentirà di catturare Landorus.

Adesso, recatevi nella zona Lande Ossidiana. Landorus, infatti, si trova qui, per la precisione lo troverete intento a vagare vicino all’Isola Rugosa. Quando vi vedrà, vi attaccherà immediatamente, e dovrete calmarlo prima di poterlo catturare.

Prima di tutto, quindi, bersagliatelo con oggetti che possano stordirlo, come le bombe di fango. State attenti però: quando si avvicinerà a voi, Landorus lancerà degli attacchi in grado di buttare a terra il vostro personaggio. Cercate di evitarli per poi sfruttare la sua vicinanza a vostro vantaggio, colpendolo con un oggetto stordente.

Quando riuscirete a stordirlo, non perdete tempo: si riprenderà in fretta, per cui lanciare immediatamente un Pokémon contro di lui. Entrerete così in battaglia con Landorus, che vanta un livello 70.

Da qui in poi sapete benissimo cosa fare: cercate di indebolirlo, facendo ovviamente attenzione a non mandarlo K. O. Quando sarà abbastanza debole, lanciate tutte le Ultra Ball a vostra disposizione fino a che Landorus non sarà finalmente vostro.

Catturare Landorus è un passaggio fondamentale per il completamento del PokéDex e della storia del gioco: dovrete infatti incontrare tutti i Pokémon di Hisui prima di potervi finalmente confrontare con Arceus.