Leggende Pokémon: Arceus, come catturare Manaphy

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. L’ultimo titolo di Game Freak è pieno zeppo di Pokémon leggendari da scovare e catturare, provenienti da tutte le generazioni della serie. Tra questi, troviamo anche Manaphy.

In questa guida vi spiegheremo dove potrete finalmente incontrare questo elusivo Pokémon leggendario.

Come catturare Manaphy in Leggende Pokémon: Arceus

Per poter catturare Manaphy dovrete innanzitutto accettare la Richiesta n° 66. La troverete al quartier generale del Team Galassia, dopo aver raggiunto l’area Pendici Corona.

Per ottenerla, vi basterà consultare la lavagnetta del professor Laven: la missione si trova lì.

Dopo aver assistito alla breve storia che introduce la missione, potete cominciare i preparativi.

Innanzitutto, avrete bisogno di tre Pokémon specifici: Buizel, Mantyke e Overqwil.

Buizel è il più facile da trovare: ne avrete probabilmente già catturati a bizzeffe in Landa Ossidiana, a questo punto. Mantyke, invece, può essere trovato nelle acque di Costa Oltremare.

Le cose si fanno più complicate per Overqwil: il Pokémon non può essere catturato se non nelle fasi avanzate della storia, perciò per il momento dovrete necessariamente ottenerlo tramite evoluzione.

Innanzitutto, quindi, catturare un Qwilfish nelle acque di Costa Oltremare, poi fatelo salire al livello 20, assicurandovi di fargli utilizzare venti volte la mossa Mille Fielespine (tecnica potente). Così facendo, otterrete il vostro Overqwil.

Dopo aver completato questo primo, fondamentale passaggio possiamo finalmente tornare alla nostra missione.

Adesso, tornare a Costa Oltremare durante la sera. Dalla base, muovetevi verso il mare e cominciate a navigare verso est, fino ad intravedere due rocce che spuntano dalle acque. Passate in mezzo ad esse: a questo punto comparirà una schermata di dialogo.

Adesso potete raggiungere la grotta conosciuta come Cavità Marina: al suo interno troverete Manaphy e ben tre esemplari di Phione. Potete catturarli tutti, ovviamente: non solo arricchirete il vostro PokéDex, ma completerete così anche la Richiesta n° 66.