Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Tra i molti materiali che è possibile raccogliere nel gioco, ce ne sono alcuni particolarmente ostici da trovare.

Tra questi, sicuramente, rientra il Legno, che vi verrà richiesto anche in una Missione di storia. Se siete in difficoltà perché non riuscite a trovarne, leggete la nostra guida per scoprire come fare.

Dove trovare il Legno in Leggende Pokémon: Arceus

Nonostante gli alberi ad Hisui non manchino, il Legno è uno dei materiali più rari nel gioco. Non tanto perché se ne trovino pochi esemplari, in realtà, perché esso ricompare ogni volta che torniamo in una zona.

Peraltro, il Legno è presente in tutte le aree di Hisui. Lo troverete sempre in terra, solitamente vicino ad un albero. Il problema è che si trova soltanto in alcune location specifiche, e questo potrebbe rendere frustrante trovarlo se non sapete dove cercare.

Vi indicheremo una posizione per ciascuna area di Hisui: in questo modo, potrete anche fare scorta di Legno semplicemente uscendo e rientrando in una zona. Un processo tedioso, sicuramente, ma almeno non avrete più problemi di scorte.

Landa Ossidiana

Recatevi a Sentiero Grancorno. Venendo da Collina Ambizione, attraversate il ponte e tenetevi sulla sinistra. L’albero da cui viene generato il legno si trova vicino ad una montagnetta.

Acquitrinio Vermiglio

Si trova vicino ad Arena della Ribalta, poco sotto la zona circolare che potete vedere disegnata sulla mappa.

Costa Oltremare

Potete trovare del legno a Lido degli Sperduti, tra gli alberi vicini alla spiaggia.

Pendici Corona

Recatevi all’Altura del Divino, girate a destra alle rovine e poi proseguite dritto. Troverete l’albero interessato vicino al pendio.

Ghiacci Candidi

Recatevi al campo Perla, dopodiché volate verso Scala del Ghiacciaio. In alto, in quest’area, noterete un’altura dove si trova un solo albero, ai piedi del quale potrevare il legno.