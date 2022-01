Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Il gioco ha introdotte molte nuove meccaniche, rivoluzionando la classica formula della serie principale di Pokémon.

Una di queste è la presenza di un Rango. In quanto parte del Team Galassia, infatti, avremo un rango basato sui nostri successi nello studio dei Pokémon. Sono dieci i livelli disponibili, e ad ogni salita di rango corrispondono dei benefici: scopriamo quindi insieme come fare per salire di rango.

Come salire di Rango in Leggende Pokémon: Arceus

Salire di Rango in Leggende Pokémon: Arceus è molto semplice, almeno sulla carta: vi basterà analizzare quante più specie di Pokémon possibile, completando gli Incarichi PokéDex.

Le cose, però, si fanno più complesse quando si arriva ai gradi più alti, perché il punteggio richiesto per passare al grado successivo comincia a diventare piuttosto alto.

Che cosa fare, quindi, per salire velocemente di Rango? Ci sono alcuni accorgimenti che potete osservare: innanzitutto, cercate di catturare almeno un esemplare di Pokémon per ogni specie, perché avrete un bonus per ogni nuova specie catturata.

In secondo luogo, tenete d’occhio gli Incarichi da completare, ed andate a caccia di Pokémon nelle zone in cui si trovano più specie che non avete ancora analizzato a dovere. A questo proposito, vi verranno dati punti extra per la cattura di Pokémon Alfa.

Ancora, gli Incarichi vi richiederanno spesso di far evolvere un Pokémon oppure di vederlo utilizzare una certa mossa. Sarà una buona idea, quindi, variare piuttosto spesso i membri della propria squadra per avanzare più velocemente nello studio di diverse specie.

A cosa serve salire di Rango in Leggende Pokémon: Arceus?

Tutto molto bello, quindi, ma a cosa serve salire di Rango in Leggende Pokémon: Arceus?

Innanzitutto, serve a sbloccare nuove aree di Hisui. Nel corso della storia, infatti, vi verrà impedito di proseguire in certe zone (e quindi di completare certe Missioni) a meno che non abbiate un numero di stelle adeguato.

In secondo luogo, ogni nuovo Rango aumenterà il punteggio ricevuto per le vostre ricerche, e verrete premiati con diverse ricompense.

Senza andare nel dettaglio per non rovinarvi le sorprese, tra queste troverete l’accesso a nuovi tipi di Poké Ball, nuove ricette, nuovi medicinali e l’obbedienza totale dei Pokémon di alto livello.

Non vi servirà arrivare al massimo Rango per ragioni di storia, ma come potete vedere ci sono tutti gli incentivi per puntare comunque alle dieci stelle!