È ufficialmente disponibile la selezione di giochi PS Plus Essential per luglio 2025, ma non tutto sta andando secondo i piani.

A meno di due ore dalla pubblicazione, numerosi utenti in Europa (e non solo) stanno segnalando un problema nell'accesso al titolo di punta del mese: Diablo IV (che trovate anche su Amazon).

L’errore che molti giocatori stanno riscontrando è il seguente: «Non disponibile per l’acquisto. Possiedi già un’altra edizione.»

Si tratta di un messaggio che compare nel momento in cui si tenta di riscattare il gioco tramite l’abbonamento PS Plus Essential.

Il motivo? A quanto pare, chi aveva già partecipato alla beta pubblica di Diablo IV prima del lancio, viene erroneamente riconosciuto come proprietario di una "versione alternativa", impedendo così il download della versione PS Plus.

Nel frattempo, gli altri due giochi inclusi nella line-up di luglio — The King of Fighters XV e Jusant — risultano perfettamente funzionanti e scaricabili da tutti gli abbonati.

Non è la prima volta che il PS Store incappa in problemi simili. Anche in passato, titoli distribuiti tramite PS Plus sono stati temporaneamente inaccessibili a causa di precedenti versioni beta o di bundle acquistati in passato.

Secondo quanto riportato da Push Square, il problema dovrebbe risolversi entro 24 ore, probabilmente con un aggiornamento lato server da parte di Sony.

Nel frattempo, però, resta la frustrazione: Diablo IV, il titolo più atteso della selezione, non è disponibile per un numero significativo di utenti proprio nel giorno del debutto.

Un dettaglio che pesa, soprattutto considerando che molti si erano organizzati per iniziare l’avventura con la campagna — che secondo varie opinioni vale da sola l’esperienza.

Non è chiaro quante persone siano coinvolte, ma i report online aumentano di ora in ora. Se anche tu sei tra quelli che stanno vedendo comparire la schermata d’errore, non disperare: non è un problema del tuo account e non è necessario contattare l'assistenza. Basta attendere che Sony intervenga per sistemare la questione.

Nel frattempo, puoi sempre iniziare uno degli altri due giochi PS Plus del mese — ma diciamoci la verità: per molti, il richiamo dell’Inferno di Sanctuarium era troppo forte per essere rimandato.