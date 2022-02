Come catturare Arceus in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Una delle domande che sicuramente vi starete facendo se avete già cominciato la vostra avventura su Hisui è come catturare proprio Arceus, il leggendario che dà il titolo al gioco.

Questa divinità Pokémon, infatti, è sempre stata piuttosto elusiva, e le poche volte in cui è stato possibile catturarla nel corso della serie è sempre stato tramite eventi o tramite particolari distribuzioni operate da Nintendo.

In Leggende Pokémon: Arceus, però, potrete finalmente catturare l’evanescente leggendario con le vostre mani, ed in questa breve guida vi spiegheremo come fare.

Come catturare Arceus in Leggende Pokèmon: Arceus

Se avete cominciato l’avventura, sapete già che è stato proprio Arceus a convocarvi ad Hisui dal futuro. E sarà sempre lui a darvi di tanto in tanto qualche indicazione, durante l’avventura. Dei suoi piani, però, non sapremo nulla per la maggior parte del tempo.

Una volta terminata la storia principale, Arceus comparirà nuovamente per affidarci un’ultima missione, la più difficile: incontrare ogni specie di Pokémon presente su Hisui.

Avete capito bene: per poter completare l’ultima missione del gioco, e poter quindi incontrare finalmente Arceus, dovrete incontrare tutte le 242 specie di Pokémon presenti nella regione (escluso Arceus, ovviamente).

Non si tratta di un compito semplice, e sicuramente vi sarà richiesto molto tempo per portarlo a termine. Tuttavia, non è neanche una missione impossibile, visto che tutti i Pokémon della regione possono essere ottenuti semplicemente esplorando e catturandoli, senza dover ricorrere a scambi o eventi particolari.

Una volta che avrete finalmente raggiunto questo ostico obiettivo, recatevi al tempio di Sinnoh e suonate il vostro flauto. Avrete finalmente accesso all’evento finale del gioco, e potrete finalmente reclamare per voi il premio che tanto attendevate: Arceus potrà fare ora parte del vostro team.