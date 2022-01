Come trovare Pokémon Shiny in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Sebbene il gioco si differenzi notevolmente dagli altri titoli principali della serie, questo non significa che manchino elementi classici.

Anche in questo episodio, tra le altre cose, sono presenti i Pokémon shiny (in italiano ribattezzati cromatici), variazioni atipiche di una specie Pokémon che sfoggiano colori differenti rispetto allo standard.

Come si possono trovare Pokémon shiny in Leggende Pokémon: Arceus? Scopriamolo insieme.

Trovare Pokémon shiny in Leggende Pokémon: Arceus: le possibilità

Prima di tutto, è bene specificare che non è possibile ottenere una versione shiny degli starter, dunque non servirà riavviare il gioco più volte nella speranza di averli subito. Lo stesso vale anche per i leggendari presenti nell’avventura.

In questo capitolo, le possibilità di trovare Pokémon shiny sono 1/4096. Sebbene possa sembrare apparentemente difficile trovare Pokémon shiny, i veterani della serie sapranno che si tratta di una statistica molto più generosa rispetto al passato.

Certo, questo non significa che trovare Pokémon shiny in Leggende Pokémon: Arceus sia una passeggiata, anzi. Fortunatamente, però, ci sono degli accorgimenti che si possono adoperare per aumentare le nostre possibilità di trovarne uno.

Come aumentare le possibilità di trovare Pokèmon shiny in Leggende Pokémon: Arceus

Il primo passo è quello di completare la pagina PokéDex di una determinata specie, raggiungendo il livello 10 di Analisi. In questo modo, le possibilità di trovare la variante shiny di quel Pokémon diventeranno 1/2048, di fatto il doppio del normale.

Non è finita qui: completando tutti gli incarichi relativi ad una specie di Pokémon, anche dopo aver raggiunto il livello di Analisi 10, potremo aumentare ulteriormente le chance di trovare la variante shiny, portando le possibilità di apparizione a 1/1024.

Un terzo elemento da tenere in considerazione sono le apparizioni di gruppi di Pokémon. Questi eventi vi verranno notificati sulla mappa di Hisui ogni volta che lascerete Villaggio Giubilo (qualora ve ne siano in corso).

Recandovi nella zona segnalata, se avete raggiunto il livello Analisi 10 di quel determinato Pokémon, avrete 1/158 possibilità di trovarlo shiny.

Infine, se doveste portare al livello Analisi 10 tutte le creature presenti su Hisui verrete ricompensati con il Cromamuleto, uno speciale oggetto che vi consentirà di trovare Pokémon shiny con una frequenza impressionante.