Fin dal momento dell’annuncio del gioco, di cui vi riferimmo sulle nostre pagine, Game Freak ha sempre sottolineato che Leggende Pokémon Arceus avrebbe avuto tre starter d’eccezione, permettendoci di scoprirli da vicino.

Vi ricordiamo che all’interno del gioco dovete costruire il primo PokeDex in assoluto e che Leggende Arceus è il primo videogioco principale della saga a proporre degli starter già visti, sempre come starter, in titoli dedicati a regioni differenti.

Vediamo ora più da vicino quali sono i dettagli già resi noti per i tre Pokémon in questione: si tratta di Rowlet, Cyndaquil e Oshawott, così come sono descritti sul sito ufficiale del gioco.

Guida agli starter di Leggende Pokémon Arceus

Rowlet

Categoria: Pokémon Aliderba

Tipo: Erba/Volante

Altezza: 0,3 m

Peso: 1,5 kg

Proveniente dalla regione di Alola, Rowlet è un Pokémon che accumula energia con la fotosintesi e dà il meglio della sua forza durante la notte. Può avvicinarsi ai nemici di soppiatto, quando sono del tutto ignari della sua presenza, per colpire per primo.

Cyndaquil

Categoria: Fuocotopo

Tipo: Fuoco

Altezza: 0,5 m

Peso: 7,9 kg

Parliamo di un Pokémon originario della regione di Johto e di particolare timidezza, che non a caso spesso passa il tempo rimanendo appallottolato. Questo starter, se impaurito, scatena le fiamme sulla sua schiena: è anche il metodo che utilizza per difendersi in caso di attacco, quindi i suoi avversari devono fare attenzione a… non farlo scaldare!

Oshawott

Categoria: Pokémon Lontra

Tipo: Acqua

Altezza: 0,5 m

Peso: 5,9 kg

Proveniente dalla regione di Unima, è un Pokémon che combatte sfruttando la conchiglia che ha sulla sua pancia. È abile nel contrattacco, soprattutto dopo aver eseguito la parata di un tentativo di attacco da parte dell’avversario. Inoltre, la sua conchiglia gli permette anche di tagliare a metà le prelibate bacche.