Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Una delle novità introdotte nel gioco sono alcune forme regionali inedite per i Pokémon delle vecchie generazioni.Tra questi rientrano anche Growlithe e Arcanine, storici Pokémon della prima generazione che qui fanno il loro ritorno in una vesta tutta nuova.

La domanda è quindi legittima: come fare evolvere un Growlithe di Hisui? Scopriamolo insieme.

Come catturare e fare evolvere Growlithe in Leggende Pokémon: Arceus

Ovviamte, il primo passo da fare è quello di cattuare un Growlithe di Hisui. Niente di troppo difficile: potrete trovare Growlithe a Costa Oltremare, nello specifico nelle zone Capo Rupevelo e Foresta Controvento. In particolare, utilizzando la capacità di scalare pareti di Sneasler potrete anche trovare esemplari di alto livello.

Una volta che avrete catturato il vostro Growlithe, il metodo di evoluzione sarà, prevedibilmente, lo stesso di sempre: vi basterà infatti utilizzare una Pietrafocaia per avere il vostro Arcanine! Dove trovarne una, però?

Dove trovare Pietrafocaia in Leggende Pokémon: Arceus

Fortunatamente, le pietre non sono particolarmente rare in Leggende Pokémon: Arceus, anzi. Ci sono diversi modi per averne una, e con ogni probabilità potreste già avere qualche pietra nel vostro inventario.

Il primo metodo per ottenere Pietrafocaia è sicuramente il più semplice: essa verrà infatti rilasciata talvolta dai minerali rossi sparsi per tutta la mappa di Hisui. Considerando che questi minerali rilascciano sempre materiali utili per il crafting, è inutile dirvi che dovrete cercare di colpirli ogni qualvolta li troverete: magari troverete anche una Pietrafocaia.

Il secondo metodo consiste nel recarsi in una distorsione spaziotemporale: qui potreste trovare una Pietrafocaia sul terreno. Anche in questo caso si tratta di uno spawn randomico, ma le possibilità di trovarne una sono comunque buone.

L’ultima opzione è quella di scambiare punti gratitudine per averne una. È l’opzione più sicura, ma è anche quella più costosa, per cui non ve la consigliamo a meno che non abbiate urgenza di avere il vostro Arcanine.