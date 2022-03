Leggende Pokémon: Arceus, come fare evolvere Basculin in Basculegion

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. L’ultimo titolo di Game Freak ha introdotto diverse novità per la storica serie, tra cui nuovi Pokémon, tutti evoluzioni di specie già conosciute.

Tra questi c’è Basculegion, forma evoluta di Basculin, che nel corso dell’avventura ci consentirà di attraversare le acque sul suo dorso. Ma se volessimo inserire un Basculegion anche come membro della nostra squadra? Scopriamo insieme come fare evolvere Basculin in Basculegion!

Come fare evolvere Basculin in Basculegion in Leggende Pokémon: Arceus

Il primo passo da fare è, ovviamente, quello di catturare un Basculin. Questo Pokémon può essere trovare in tre zone di Hisui: Costa Oltremare, Ghiacci Candidi e Pendici Corona.

Una volta che avrete catturato il vostro Basculin, mettetelo in squadra e recatevi in una zona dove siete sicuri di incontrare Pokémon del suo livello, perché dovrete farlo lottare attivamente per farlo evolvere.

Basculin si evolverà, infatti, dopo aver ricevuto 294 danni dovuti al contraccolpo dei suoi attacchi. Questi danni possono essere divisi tra più battaglie, l’importante è che Basculin non vada mai KO nel frattempo.

Dovrete quindi armarvi di molti oggetti curativi: 294 danni non sono pochi, e se non curerete spesso il vostro Basculin correrete il rischio di vederlo finire a terra, dovendo così ricominciare da capo la procedura.

Come dicevamo, i danni devono essere dovuti al contraccolpo dei suoi stessi attacchi: non conta il danno subito dagli attacchi degli avversari.

Questo significa che il vostro Basculin dovrà conoscere mosse adatte allo scopo. Le migliori scelte a disposizione sono Ondaschianto, che Basculin impara al livello 34, oppure Sdoppiatore, che Basculin impara al livello 43.

Ricordatevi che le mosse non verranno imparate in automatico da Basculin: raggiunto il livello necessario, diventeranno semplicemente disponibili nel suo parco mosse, e sarete voi a dovergliele assegnare come mosse “attive”.

Un altro consiglio che possiamo darvi per accellerare il processo è quello di cercare come avversari Pokémon di tipo Fuoco o Terra, verso i quali Basculin ha un forte vantaggio, che vi consentirà di concludere la battaglia senza correre troppi rischi.