Tablet da gaming | I migliori del 2023

Quello dei videogiochi è ormai diventato un hobby comunissimo, che ha ormai superato il concetto delle console e del PC, espandendosi anche negli smartphone di tutti i giorni. Dato che si tratta di oggetti che spesso è necessario utilizzare tutti i giorni, gli Smartphone hanno ovviamente un enorme limite: le loro dimensioni. Un compromesso che, per gli appassionati del gaming portatile, potrebbe non essere sufficiente, abituati a ben altre dimensioni dello schermo.

Grazie anche alla costante necessità di dover lavorare da casa, soprattutto visti i tempi che corrono attualmente, i tablet hanno recentemente subito un rinnovato interesse sul mercato. Naturalmente si tratta anche di strumenti particolarmente indicati per il gaming mobile, dato che possiedono la maggior parte delle stesse funzioni degli smartphone. In questa guida vi indicheremo quelli che riteniamo essere i migliori tablet da gaming, che ormai sono anche uno strumento ideale per usufruire dei servizi di gaming in cloud, sempre più corposi e diffusi.

La nostra selezione si basa non solo sulla disponibilità di Amazon e non solo, ma anche sulle effettive caratteristiche fondamentali che rendono il tablet performante, tra cui il processore grafico, il sistema operativo, le dimensioni e il prezzo.

I migliori tablet da gaming

Per aiutarvi a scegliere il vostro tablet da gaming ideale, in questo articolo risponderemo anche ad alcune domande più specifiche, così sarete in grado di individuare subito i prodotti più indicati a voi in base alle specifiche.

In particolar modo, proveremo a dare una risposta esaustiva ai seguenti quesiti:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Il migliore tablet Android

Questo tablet è indubbiamente il migliore disponibile sul mercato per chi non vuole rinunciare ad Android, realizzato da un marchio che è ormai sinonimo di garanzia per il settore. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il tablet più grande che Samsung abbia mai realizzato, progettato per i professionisti che non vogliono mai rinunciare a nulla e, proprio per questo motivo, adatto anche per alte prestazioni gaming. Il display SuperAMOLED è da 14.6 pollici con una risoluzione di ‎2960x1848 pixel: potrete scegliere tra diverse configurazioni non solo per la connettività Wi-Fi e 5G, ma anche per la memoria RAM disponibile in tagli da 12GB e 16GB rispettivi. L'articolo include anche la S Pen, per poter scatenare tutta la vostra creatività.

Apple iPad Pro

Il migliore tablet iOS

Come sempre Apple ha realizzato un articolo ideale per il business, ma che essendo un top di gamma è anche particolarmente indicato per il gaming. L'ultima versione di Apple iPad Pro dispone di un bellissimo display LiquidRetinaXDR da 12,9 pollici all-screen con tecnologia ProMotion e True Tone, una vera gioia per gli occhi. Sono presenti inoltre quattro altoparlanti e ben cinque microfoni integrati di qualità professionale. Il chip AppleM2 è stato ideato appositamente per offrire prestazioni di alta qualità sia durante l'uso di tutti i giorni che nelle sessioni di gaming più intenso. Questo prodotto è disponibili in tante diverse variazioni di archiviazione interna, a partire da 128GB fino ad arrivare a 2TB di memoria.

Microsoft Surface Pro 9

Il migliore tablet Windows

Questo prodotto è sicuramente il più indicato a chi cerca un tablet che sia più vicino ad un PC che ad uno smartphone, dato che è munito del sistema operativo Windows 11. Microsoft Surface Pro 9 monta il processore Intel Core di 12esima generazione e dispone di una memoria RAM di 8GB o 16GB, in base al modello di vostra scelta. La particolarità di questo prodotto è inoltre l'utilizzo di un sistema di archiviazione SSD, con capacità a partire da 256GB fino a 1TB, particolarmente performante e ideale per il lavoro e per le sessioni gaming. Anche le dimensioni dello schermo sono considerevoli, arrivando a 13 pollici, una misura più che sufficiente per godervi ogni singolo dettaglio. Le porte Thunderbolt 4 sono state ideate proprio per il gaming in locale: un prodotto dunque da tenere in seria considerazione come alternativa a un classico PC portatile.

Lenovo Tab P12 PRO

Il miglior rapporto qualità/prezzo

Se siete alla ricerca di una solida alternativa al "solito" Samsung, ma appositamente studiato per il gaming e più conveniente, questa proposta di Lenovo è particolarmente interessante. Lenovo Tab P12 PRO monta infatti un processore Snapdragon 870, uno dei migliori disponibili per i videogiochi mobile e che potrete godervi ancora meglio con un display AMOLED 2K da 12.6 pollici e un'ottimizzazione Dolby Vision per un coinvolgimento senza pari. L'ottimizzazione Lenovo Premium Audio, in collaborazione con il supporto a Dolby Atmos e con ben 4 altoparlanti JBL, completa una proposta interessante non solo dal punto di vista delle performance, ma anche a livello visivo e sonoro.

Xiaomi Pad 6

Il migliore tablet da gaming economico

I tablet da gaming più performanti sono prodotti che possono richiedere spese esigenti, ma se siete interessati esclusivamente all'utilizzo videoludico e siete disposti ad accettare qualche compromesso, non possiamo che raccomandarvi questa alternativa dal prezzo aggressivo. Xiaomi Pad 6 riesce infatti a garantire performance all'altezza con i suoi 6GB di RAM e un processore Snapdragon 870, assicurando comunque una capacità d'archiviazione all'altezza con 128GB di memoria. Potrete inoltre utilizzare tutte le migliorie di Android 13 e il supporto a Dolby Atmos: considerando il prezzo a cui viene proposto, è davvero difficile fare meglio di così.

Come scegliere un tablet da gaming

Quali sono le dimensioni ideali?

Il vantaggio di possedere un tablet rispetto ad un comune smartphone è sicuramente quello di poter avere a disposizione un display più grande, su cui potersi godere pienamente non solo i vostri giochi ma anche video e immagini. Per questo consigliamo di procurarvi un tablet che possieda dimensioni dello schermo incluse tra gli 11 ed i 13 pollici, a seconda delle vostre preferenze. Uno schermo più grande vi permetterà di osservare più attentamente tutti i dettagli delle immagini, anche se potrebbe inevitabilmente più ingombrante da impugnare, soprattutto se intendete utilizzare il tablet per lunghe sessioni di gioco.

Naturalmente dovrete anche tenere conto del peso, essendo prodotti più ingombranti e che sarà necessario tenere costantemente tra le mani. Se si tratta di tablet con dimensioni dello schermo particolarmente grandi, sarebbe meglio che non superasse i 500g. Nel caso di articoli più piccoli, anche il peso ne risentirà in positivo variando solitamente tra i 300g ed i 400g. Cercate dunque di trovare il giusto compromesso e l'equilibrio perfetto tra dimensioni e peso: in caso contrario, potreste ritrovarvi un prodotto magari di qualità eccezionale, ma particolarmente scomodo da utilizzare a lungo. Una contraddizione che rischierebbe di rovinare la vostra esperienza.

La connessione in 5G è importante?

Esistono modelli di tablet che offrono unicamente una connessione in Wi-Fi ed altri che offrono anche la possibilità di utilizzare una SIM, per poterlo utilizzare anche fuori dalla propria abitazione o ambiente lavorativo. Ovviamente spetta a voi la scelta di capire quale modello sarebbe meglio acquistare, in base alle vostre esigenze. Se sceglierete un modello con dati mobili, assicuratevi che sia garantita la connessione LTE perché si possa avere una velocità di altissimo livello.

I modelli migliori potrebbero inoltre essere in grado di offrire la connessione in 5G: le infrastrutture negli ultimi mesi hanno fatto notevoli salti in avanti, motivo per il quale potrebbe valere la pena tenere in considerazione questa caratteristica. Naturalmente, dipenderà tutto dal modo in cui intenderete utilizzare il tablet da gaming: se vorrete utilizzarlo solo per giocare in casa, andranno benissimo i semplici modelli in Wi-Fi. In caso contrario, puntate a un tablet LTE o in 5G, assicurandovi naturalmente di avere a disposizione una SIM adatta per il tipo di connettività scelta. Ovviamente va tenuto in considerazione che il 5G può arrivare a consumare molta più batteria: valutate dunque in base alle vostre effettive necessità.

Meglio scegliere Android, iOS o Windows?

I due principali sistemi operativi su cui dovreste orientarvi sono sicuramente Android ed iOS. Se il secondo è esclusivo ai prodotti di casa Apple, Android è il software sviluppato da Google e presente nella maggior parte dei tablet presenti sul mercato. Per poter utilizzare al meglio il vostro tablet da gaming, vi suggeriamo di orientarvi su un prodotto con un sistema operativo con cui abbiate già familiarità, così da poter anche trasferire facilmente tutti i propri dati ed iniziare immediatamente a lavorare. Tenete inoltre d'occhio la versione del sistema operativo installato, dato che alcuni prodotti dopo diversi anni smettono di essere aggiornati.

Per chi non fosse invece pratico di smartphone ed è più abituato a desktop e/o laptop, potrebbe essere una buona idea avvicinarsi ad un dispositivo con Windows 10 o Windows 11 installato, in quanto grazie ad esso sono prodotti più simili ad un personal computer che ad un tablet. Valutate attentamente il vostro OS in base alle vostre esigenze e anche in base ai prodotti che utilizzate quotidianamente: ad esempio, se possedete diversi dispositivi prodotti da Apple, avrà certamente senso puntare su un iPad, mentre chi è pronto a cambiare marca in base alle esigenze potrebbe preferire un flessibile tablet Android.

Quali sono i migliori valori di risoluzione e Refresh Rate?

Perché un tablet possa essere indicato per il gaming è necessario che riesca a garantire almeno una risoluzione in Full HD, che è ancora oggi una delle più diffuse ed ideali per un'esperienza gaming ottimale. I migliori prodotti però riescono ad offrire delle risoluzioni ancora più elevate, che possono arrivare anche a 2K o in 4K, naturalmente ad un prezzo superiore alla norma. Come sempre, il consiglio è dunque quello di controllare accuratamente le caratteristiche del prodotto e valutarle attentamente in base a come intenderemo usarlo.

Non bisogna inoltre trascurare l'importanza del Refresh Rate, che indica quante immagini il dispositivo è in grado di proiettare ogni secondo e di fondamentale importanza per i prodotti da gaming. Il refresh rate minimo consigliato è di 60Hz, ma i prodotti migliori possono arrivare anche a 90Hz e 120 Hz. Se siete particolarmente interessati a utilizzarli per motivi di gioco, non trascurate minimamente il display: non solo questo potrà permettervi di fare la differenza durante le partite, ma vi consentirà di usufruire di prestazioni superiori e più piacevoli per i vostri occhi.

Quanta RAM e quali processori sono adatti al gaming?

Uno dei fattori più importanti che va analizzato quando si acquista un tablet, e che spesso viene ignorato dai consumatori occasionali, è sicuramente analizzare la componentistica hardware. In particolare, occorre individuare il tipo di processore utilizzato, quanta RAM viene fornita e la quantità di memoria interna del dispositivo.

Iniziando dai processori, i migliori sono sicuramente gli Octa Core, in grado di arrivare fino a 3,1 GHz e presenti solo nei top di gamma. Anche i Quad Core, in grado di superare i 2 GHz, sono solitamente adeguati alle funzioni di gaming, seppur ovviamente con risultati inferiori. Sconsigliamo invece di utilizzare i prodotti con processori Dual Core, in grado di arrivare a massimo 1,5 GHz e decisamente poco indicati per operazioni più dispendiosi come i videogiochi.

La RAM, esattamente come accade nei computer, fornisce supporto al dispositivo offrendo spazio per scrivere e cancellare costantemente dati utili per lo svolgimento delle operazioni. Anche se non è ovviamente l'unico fattore fondamentale, una grande quantità di RAM potrà indubbiamente garantire prestazioni più efficaci. Perchè un tablet possa essere adeguato al gaming dovrà necessariamente avere a disposizione almeno 4GB di RAM, ma i migliori prodotti sono in grado di poter offrire anche 6GB o 8GB.

Infine, è bene assicurarsi che il tablet disponga di una capacità di archiviazione sufficiente per le vostre operazioni. Il nostro suggerimento è quello di non scendere sotto i 32GB di spazio, anche se noi consigliamo di orientarvi su prodotti con 64GB e oltre. Controllate inoltre che la memoria possa essere espandibile attraverso schede Micro SD, per assicurarvi di poter conservare sempre tutti i giochi e file di cui avete bisogno.

Quanto è importante la marca?

I tablet, così come gli smartphone, sono prodotti ideati per essere utilizzati a lungo e molto delicati. Come sempre, il nostro suggerimento è quello di orientarsi sulle marche che possiedono maggiore esperienza sul mercato, in quanto in grado di offrire non soltanto prodotti di sicura qualità, ma anche un servizio clienti attento ed efficace. Le migliori marche di tablet che ci sentiamo di consigliare sono sicuramente Samsung e Apple, da diversi anni leader incontrastati del mercato.

Esistono comunque tante altre marche leader nel mercato degli smartphone, come ad esempio Lenovo, Xiaomi e Realme, che sono in grado di garantire anch'esse prodotti di alta affidabilità. Da diverso tempo anche Microsoft ha deciso di puntare fortemente sul mercato dei tablet gaming, proponendo soluzioni alternative basate su Windows. Evitate, in altre parole, di affidarvi a dei marchi completamente sconosciuti e che potrebbero riservarvi delle brutte sorprese: esistono infatti molteplici alternative economiche per i tablet che, in alcuni casi, vengono venduti senza alcun marchio. Il nostro consiglio è di non fidarvi di queste soluzioni, dato che il rischio di non ricevere un prodotto all'altezza delle aspettative è più elevato di quanto possiate immaginare.