Come trovare le distorsioni spaziotemporali in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Il gioco introduce molte novità inedite per la serie Pokémon; tra queste, ci sono sicuramente le distorsioni spaziotemporali, un fenomeno ad apparizione casuale in cui potreste imbattervi già nelle prime fasi di gioco.

Ma che cosa sono, esattamente, le distorsioni spaziotemporali?

Cosa sono le distorsioni spaziotemporali?

Dopo le prime fasi di gioco, verrete avvisati dell’esistenza di queste misteriose distorsioni spaziotemporali. Potrebbe passare del tempo prima che ne vediate una, ma non potrete assolutamente non vederla.

Il gioco infatti vi notificherà quando una distorsione sta per comparire, e la sua area circolare diverrà visibile sulla vostra mappa. Recandovi al suo interno, potrete incontrare, per tutta la durata della distorsione, Pokémon ed oggetti rari.

Tra i vari Pokémon che potrete trovare, vi segnaliamo Evee o anche gli stessi starter disponibili all’inizio della vostra avventura ad Hisui.

Ogni zona, tuttavia, sembra avere almeno un Pokémon che può essere trovato soltanto in una distorsione spaziotemporale, come ad esempio Porygon, Scizor, Cranidos e Shieldon.

Come trovare le distorsioni spaziotemporali

Come vi abbiamo accennato, l’arrivo delle distorsioni sembra essere completamente casuale, dunque non dovrete fare nulla per farle comparire.

Tuttavia, alcuni giocatori riportano che le apparizioni sembrano essere più frequenti quando si interagisce attivamente con i Pokémon selvatici (affrontandoli o catturandoli) rispetto a quando il giocatore si limita a girovagare per la mappa.

Non possiamo confermare o smentire questa ipotesi, ma intendiamo comunque riportarla per completezza in attesa di ulteriori informazioni.