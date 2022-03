Leggende Pokémon: Arceus, come catturare Munchlax

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. Tra i tanti Pokémon presenti nella regione di Hisui ce ne sono alcuni particolarmente ostici da trovare e catturare.

Non necessariamente si tratta di Pokémon leggendari: talvolta anche Pokémon apparentemente comuni possono essere difficili da trovare in questa regione.

Ed è proprio questo il caso di Munchlax: la famosa pre-evoluzione di Snorlax, infatti, ha uno spawn rate relativamente basso, dunque potreste passare la maggior parte della vostra avventura ad Hisui senza incontrarne neanche un esemplare.

State tranquilli, però: in questa guida vi spiegheremo come catturare l’elusivo Munchlax!

Come catturare Munchlax in Leggende Pokémon: Arceus

Trovare Munchlax non sarà affatto semplice, ma conoscere le zone in cui è più probabile trovarne un esemplare vi aiuterà a ridurre il tempo passato inutilmente a zonzo per la regione di Hisui.

La prima location che vi vogliamo indicare si trova in Landa Ossidiana, per la precisione nell’area Altura Grancorno.

Vi consigliamo di recarvi alla base lì vicino, per poi recarvi ad Altura Grancorno sul dorso di Wyrdeer. Muovendovi in quella direzione, infatti, troverete una rupe: scendete e vi ritroverete in una delle zone dove è più alta la possibilità di trovare un Munchlax.

Provate ad esplorare la zona per vedere se l’elusivo Pokémon di tipo Normale si fa vivo. Nel caso in cui non ve ne sia traccia, vi consigliamo di ritornare a Villaggio Giubilo, per poi tornare nuovamente qui.

Questo procedimento serve a rigenerare i Pokémon presenti nella zona: in questo modo, avrete di nuovo possibilità di trovare Munchlax in caso il vostro primo tentativo si fosse rivelato fallimentare.

Un altra location dove è possibile trovare Munclax sono i Ghiacci Candidi.

In questa zona dovrete recarvi nella zona Terme Miraneve: qui avrete qualche possibilità di incontrare Munchlax.

Anche in questo caso, vale la stessa regola di prima: qualora non doveste incontrarne neanche uno, vi consigliamo di rientrare a Villaggio Giubilo e poi rientrare per permettare al gioco di rigenerare i Pokémon presenti nella zona.

Purtroppo, in entrambi i casi avrete bisogno di una buona dose di fortuna per incontrare Munchlax. Non demordete: continuate a visitare queste aree e prima o poi potrete finalmente catturarlo!