Il mese di luglio inizia decisamente alla grande per gli utenti iscritti a PlayStation Plus, che già da questo momento possono iniziare a riscattare i 3 nuovi giochi gratis del mese.

Una promozione come sempre valida a patto di avere a disposizione un account iscritto almeno al piano Essential (trovate gift card apposite su Amazon), anche se naturalmente anche gli utenti Extra e Premium hanno diritto di accedere a questa promozione.

La tripletta di luglio 2025 è sicuramente una delle più interessanti viste negli ultimi mesi, dato che propone 3 giochi di assoluta qualità: di seguito trovate la lista completa.

PlayStation Plus Essential: giochi gratis di luglio 2025

La tripletta di questo mese è decisamente molto interessante, ma è chiaro che il titolo che spicca maggiormente nella lista è Diablo IV, quarto capitolo della leggendaria saga action RPG di Blizzard.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential sono riscattabili a partire da adesso: basterà seguire direttamente i link che abbiamo allegato in elenco, accedere con il vostro account iscritto al servizio in abbonamento e procedere con il riscatto.

L'unica eccezione sembra essere proprio Diablo IV: nonostante risulti incluso su Essential, nel momento in cui vi scrivo non sembra essere possibile riscattarlo via web, probabilmente a causa di qualche bug da risolvere.

In alternativa, anche per ovviare a questa problematica, potrete portare a termine l'operazione direttamente dalle vostre console PS5, accedendo all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus e avviando già da adesso il download.

Vi ricordo come sempre che tutti i giochi resteranno disponibili per il download anche dopo il mese di luglio, a patto ovviamente di rimanere iscritti al servizio in abbonamento.

Segnalo inoltre che il riscatto resterà disponibile fino al 5 agosto 2025, giornata in cui verranno resi disponibili i nuovi omaggi gratuiti mensili: avete dunque poco più di un mese di tempo per fare vostre queste perle imperdibili.

PlayStation Plus ha avuto modo di celebrare il suo quindicesimo anniversario: oltre ai giochi gratuiti di cui abbiamo parlato in questa notizia, il servizio ha proposto diverse altre iniziative interessanti.