Si può trovare Ditto in Leggende Pokémon: Arceus?

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. In questa breve guida risponderemo ad una delle domande che sicuramente vi sarete già posti se avete iniziato l’avventura ad Hisui: dove si cattura Ditto in Leggende Pokémon: Arceus?

Catturare Ditto in Leggende Pokémon: Arceus

Se siete appassionati di Pokémon saprete senza dubbio quanto Ditto sia uno dei Pokémon più importanti della serie. Non perché sia un pokémon raro o particolarmente potente, ma perché è in grado di accoppiarsi con qualsiasi altra tipologia di Pokémon.

Questo significa poter avere un cucciolo di Pokémon senza dover avere necessariamente due Pokémon della specie di sessi differenti, operazione che sarebbe sicuramente noiosa visto il gran numero di mostriciattoli presenti nel PokéDex.

Proprio per questo, molti giocatori si sono avventurati nelle lande di Hisui alla ricerca di un Ditto da catturare, nella speranza di poter ottenere in fretta nuovi Pokémon.

La risposta alla domanda iniziale, purtroppo, è che non è possibile catturare Ditto in Leggende Pokémon: Arceus. Il mostriciattolo, infatti, non rientra tra i 242 Pokémon presenti nel titolo, pertanto non avrete possibilità di farlo vostro.

La cosa, in effetti, ha senso se consideriamo che nel gioco è anche assente la pensione Pokémon, che prima aveva la funzione di fare salire di livello i Pokémon senza doverli necessariamente tenere in squadra e, alle giuste condizioni, di farli accoppiare per ottenere un cucciolo.

In ogni caso non dovete disperare: l’assenza di Ditto significa che ogni Pokémon è perfettamente ottenibile dalla mappa di Hisui, senza dover attendere l’arrivo di un uovo Pokémon. Questo vale anche per i cosiddetti baby Pokémon (come Magby o Mantyke): anche loro potranno essere catturati tranquillamente allo stato selvaggio.