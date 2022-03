Leggende Pokémon: Arceus, come fare evolvere Schyther in Kleavor

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. L’ultimo titolo di Game Freak ha introdotto diverse novità per la storica serie, tra cui nuovi Pokémon, tutti evoluzioni di specie già conosciute.

Tra questi c’è Kleavor, evoluzione alternative di Schyther (rispetto al già conosciuto Scizor), che nella storia del gioco incontreremo come Pokémon Regale, pronto ad affrontarci nella prima boss fight dell’avventura.

Ovviamente, però, possiamo anche ottenere un Kleavor tutto nostro, da aggiungere alle fila dei nostri Pokémon. Scopriamo insieme come ottenerlo!

Come fare evolvere Schyther in Kleavor in Leggende Pokémon: Arceus

Se avete già catturato uno Schyther vi starete chiedendo come poterlo fare evolvere in Kleavor. La risposta non è scontata, perché il gioco non vi dirà mai come fare direttamente.

Per vostra fortuna, abbiamo la risposta: avrete bisogno di un rarissimo materiale chiamato Augite Nera. Vi basterà darlo a Schyther per farlo evolvere in Kleavor.

Tutto molto semplice sulla carta, peccato che, come vi abbiamo anticipato, questo materiale sia davvero difficile da reperire a Hisui.

Avrete sostanzialmente due modi per procurarvene qualche campione. Il primo è quello di recarvi all’Acquitrinio Vermiglio dopo aver sbloccato Ursaluna come Pokémon cavalcabile.

Ursaluna, infatti, è in grado di fiutare tesori nascosti nel terreno, e si dà il caso che in questa zona sia possibile trovare anche l’Augite Nera.

Sia chiaro, potreste dover cercare a lungo prima di trovarne anche soltanto un campione, ma possiamo assicurarvi che è possibile trovarla con la giusta dose di pazienza.

Il secondo metodo consiste nel mettersi a caccia di Graveler. Sì, avete capito bene: dovrete catturare Graveler a più non posso, perché questo Pokémon ha la (bassa) probabilità di lasciare cadere un’Augite Nera.

Sebbene le possibilità che un Graveler abbia un’Augite Nera siano basse, il fatto di poter trovare trovare molti di questi Pokémon sulla mappa aumenterà ovviamente le possibilità di trovarne almeno un campione durante la vostra escursione.

Armatevi di molta pazienza e non demordete: prima o poi troverete la vostra Augite Nera e potrete finalmente mettere le mani su Kleavor!