Come battere il boss finale segreto di Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. In questa breve guida vi spiegheremo come affrontare la vera boss fight finale, accessibile soltanto proseguendo la storia nell’end game.

Stiamo parlando, ovviamente, della lotta con Ethelo, la più ostica di tutto il gioco.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler. Se non volete anticipazioni sull’endgame del gioco, vi raccomandiamo di non proseguire oltre.

Come sconfiggere Ethelo e Giratina in Leggende Pokémon: Arceus

Che la boss fight finale sia la più difficile c’è da aspettarselo; in Leggende Pokémon: Arceus, però, il divario tra la sfida con Ethelo e tutte le precedenti è davvero ampio.

Innanzitutto, perché questa lotta si compone di ben tre fasi: dovremo prima affrontare la squadra di Ethelo, dopodiché sarà la volta di Giratina, che potrà contare su due forme. In totale, dunque, sono tre le battaglie che dovremo sostenere di fila: in caso di sconfitta, dunque, dovremo ricominciare dall’inizio.

Il primo consiglio è piuttosto ovvio: oltre ad aver portato la squadra ad un buon livello (60-70), armatevi fino ai denti di oggetti curativi come pozioni, cure totali e revitalizzanti.

La prima fase dello scontro vi vedrà fronteggiare la squadra di Ethelo, così composta: Spiritomb (Spettro/Buio, lv. 68), Lucario (Lotta/Acciaio, lv. 68), Togekiss (Folletto/Volante, lv. 68), Garchomp (Drago/Terra, lv. 68), Roserade (Erba/Veleno, lv. 68), Arcanine (Fuoco/Roccia, lv. 68).

Giratina invece, in entrambe le sue forme, appartiene ai tipi Spettro/Drago.

Considerando le tipologie di Pokémon in gioco, il primo consiglio è di portare con voi Pokémon che conoscano mosse Folletto, Ghiaccio e Drago: i Pokémon di Ethelo sono deboli ad almeno uno di questi tipi, in più Giratina è debole contro tutti e tre.

Un altro consiglio utile è quello di evitare di portare con voi Pokémon deboli contro le mosse di tipo Lotta, Terra o Drago, dato che Giratina utilizzerà spesso mosse di questi tipi e potrà buttare giù i vostri alleati in un solo colpo.

Infine, se siete in difficoltà assicuratevi di avere Pokémon in grado di abbassare le statistiche di Giratina: ci sono molte mosse in grado di farlo, dunque starà a voi scegliere quale utilizzare.

Tenete a mente tutti questi fattori e vedrete che anche questa boss fight non sarà un problema.