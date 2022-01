Leggende Pokémon: Arceus, i consigli per iniziare a giocare

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Come ormai tutti saprete, questo titolo ha rivoluzionato la formula di gioco classica dei titoli principali della longeva serie Nintendo.

Approcciare Leggende Pokémon: Arceus come se fosse “soltanto” un altro Pokémon vi porterebbe soltanto a sonore batoste una volta cominciata l’avventura.

Eccovi quindi alcuni consigli per iniziare a giocare, che saranno utili sia ai veterani della serie che ai nuovi arrivati.

Raccogliete tutto quello che trovate

Questo consiglio può sembrare ovvio per chi è abituato a titoli open world che fanno un massiccio utilizzo del crafting, ma per chi è abituato a Pokémon potrebbe essere una novità.

Nella vostra avventura troverete tantissimi oggetti sparsi sulla mappa: bacche, minerali, ciottoli, erbe e così via. È importante raccogliere sempre questi elementi perché vi serviranno per craftare molti oggetti importanti, dalle Poké Ball ai medicinali.

Ovviamente, il vostro Borsello avrà una dimensione limitata, soprattutto all’inizio; quando sarà pieno, vi converrà recarvi alla base più vicina per svuotarlo prima di continuare la vostra avventura.

Utilizzate resistenze e debolezze a vostro vantaggio

Una cosa non è cambiata in Leggende Pokémon: Arceus: le debolezze e resistenze sono rimaste le stesse. Stavolta, però, contano molto, molto più del solito.

Game Freak ha pesantemente modificato i valori delle statistiche dei Pokémon: adesso anche un Pokémon di basso a livello ha valori di tutto rispetto.

Questo significa che, se saprete sfruttare sapientemente debolezze e resistenze, potrete riuscire a sconfiggere avversari di livello molto superiore al vostro. Attenzione, però: questa meccanica si potrà rivolgere anche contro di voi.

Utilizzate il salto di Wyrdeer

Nelle prime fasi dell’avventura, otterrete la possibilità di cavalcare Wyrdeer, che vi permetterà di attraversare di corsa le diverse aree selvagge di Hisui.

Wyrdeer, però, è anche in grado di saltare: questo vi permetterà di raggiungere location inaccessibili per il vostro personaggio. Tenete dunque gli occhi aperti per individuare aree rialzate in cui potrebbero nascondersi materiali o Pokémon.

Utilizzate ZL per vedere il livello dei Pokémon selvatici

Quando sarete vicini ad un Pokémon selvatico, il pulsante ZL vi permetterà di tenerlo di mira, ed inoltre vi rivelerà il suo livello. Questo è molto importante per evitare di buttarsi inconsciamente in una battaglia troppo al di sopra delle nostre attuali possibilità (fermo restando quanto abbiamo detto prima relativamente al discorso livelli).

Tenete solo il necessario nel Borsello

Il vostro Borsello ha dimensioni limitate; potrete ampliare lo spazio disponibile presso la sede del Team Galassia, ma sarà comunque una buona idea tenere solo lo stretto necessario nel borsello per fare spazio a tutti i materiali disponibili nelle zone selvagge.

Approfittate quindi costantemente delle basi per depositare tutto ciò di cui non avete bisogno nell’immediato, e tenere soltanto quegli oggetti e quei materiali che intendete utilizzare nel corso dell’esplorazione.

Catturate almeno un Pokémon di ogni specie

Il PokéDex funziona diversamente rispetto al passato, ma questo non significa che non sia importante catturarli tutti, come da tradizione Pokémon.

Catturare almeno un esemplare di ogni specie vi darà infatti un bonus nell’avanzamento di rango, ed inoltre vi consentirà di raggiungere più in fretta diversi traguardi relativi agli Incarichi PokéDex, come vedere un certo Pokémon utilizzare una mossa specifica più volte, vederlo evolvere o altro ancora.

Non dimenticate le side quest

Sarà banale dirlo, ma le side quest non devono essere tralasciate. Non solo esse sono un divertente diversivo dalla trama principale, ma le ricompense sono davvero allettanti.

Potremo, infatti, ottenere nuovi oggetti, materiali o ricette, ma anche sbloccare nuovi capi di abbigliamento e nuove acconciature con cui personalizzare il nostro protagonista.

Tenete sempre gli occhi aperti, quindi, per il simbolo che segnala le nuove Richieste, specialmente quando vi trovate a Villaggio Giubilo.