Come funziona il combat system in Leggende Pokémon: Arceus

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Dopo molto tempo, Game Freak ha deciso di cambiare completamente le carte in tavola, motivo per cui il gioco potrebbe spaesare anche i veterani, persino in quegli aspetti che mai avremmo pensato sarebbero stati modificati.

Tra questi c’è il sistema di combattimento, che in Leggende Pokémon: Arceus è stato completamente rivisto, al punto che sarà facile sentirsi spaesati anche per i veterani della serie, abituati al classico combattimento a turni. In questa guida vi spiegheremo come approcciare le battaglie nel migliore dei modi.

Come funziona il combattimento in Leggende Pokémon: Arceus?

Innanzitutto, vale la pena ricordare che, a differenza degli altri capitoli, in Leggende Pokémon: Arceus il combattimento sarà raramente l’unica opzione disponibile, soprattutto per quanto riguarda la cattura di Pokémon selvatici.

Spesso sarà un’idea migliore cercare di catturarli di soppiatto, sfruttando strumenti ed ambientazione per nasconderci o distrarli prima di lanciare la Poké Ball prescelta verso di loro.

Fatta questa premessa, veniamo al sistema di combattimento. Esso rimane un sistema a turni, con l’importante differenza di avere una barra di caricamento invisibile per la mossa successiva. Ogni mossa dei nostri Pokémon, infatti, dopo un certo periodo di allenamento potrà essere sfruttata in tre versioni: normale, rapida e potente.

Tecnica rapida e tecnica potente: come sfruttarle

La versione normale dell’attacco si comporta esattamente come in passato: l’attacco viene eseguito rispettando le statistiche standard della mossa. Quando invece si utilizza la tecnica rapida, si sacrifica la potenza per dare una maggiore velocità alla mossa successiva; viceversa, con la tecnica potente si avrà una maggiore efficacia, ma la prossima mossa avrà bisogno di più tempo di ricarica.

Utilizzare sapientemente queste due tecniche ci consente di padroneggiare la battaglia: starà a noi decidere se utilizzare una tecnica rapida per sperare di ottenere due mosse consecutive o se puntare tutto su una tecnica potente nella speranza di abbattere in un sol colpo l’avversario.

Fortunatamente, premendo Y è possibile vedere l’ordine delle mosse successive, e selezionando una mossa e la variante che vogliamo utilizzare possiamo vedere come cambierà l’ordine in base alle nostre scelte. Chiaramente, non è detto che quest’ordine previsto sia poi quello effettivo, dato che molto dipenderà anche dalla mossa scelta dall’avversario, ma si tratta comunque di un elemento strategico fondamentale da tenere in considerazione.

Il livello non conta (circa)

Un altro elemento di differenza rispetto al passato è l’importanza dei livelli. Già a livello basso, infatti, i Pokémon cominciano ad avere valori importanti nelle loro statistiche; tradotto, questo significa che per un Pokémon è tutt’altro che impossibile sconfiggere un avversario anche di decine di livelli superiore.

Questo ovviamente va sia a vostro svantaggio che a vostro vantaggio: ogni Pokémon selvatico (tranne ovviamente livelli davvero bassi) può potenzialmente rappresentare un pericolo, ma è al contempo vero che nessun avversario sarà mai irraggiungibile.

Per lottare al meglio, oltre a sfruttare adeguatamente tecniche rapide e potenti come vi abbiamo accennato, dovrete fare affidamento anche sulle classiche resistenze e debolezze delle varie tipologie di Pokémon, che sono rimaste inalterate.