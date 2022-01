Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Questo titolo, come saprete, ha introdotto molteplici novità per la serie principale di Pokémon. Una tra queste è il nuovo modo di fare evolvere i Pokémon, leggermente diverso rispetto al passato.

Scopriamo insieme come fare evolvere i vostri Pokémon!

Come fare evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus utilizzando le Pietre

Se siete fan della serie, saprete sicuramente che in Pokémon ci sono principalmente due modalità per fare evolvere i Pokémon: fargli raggiungere un certo livello o utilizzare una particolare pietra su di essi.

Le pietre sono presenti in Leggende Pokémon: Arceus, ed hanno mantenuto la stessa denominazione e la stessa funzione di sempre. Nelle vostre scorribande su Hisui, dunque, potrete imbattervi in oggetti come la Pietrafocaia o la Pietratuono.

Come da sempre, vi basterà utilizzare queste pietre su un Pokémon adeguato perché cominci il processo di evoluzione. L’esempio più classico è quello di Evee, compatibile quasi con tutte le Pietre in virtù delle sue molteplici possibili evoluzioni.

Una volta raccolta la Pietra, dunque, vi basterà recarvi nel vostro Borsello, selezionarla ed utilizzarla sul Pokémon che volete fare evolvere (potete state tranquilli se non siete esperti, sarà il gioco a segnalarvi su quali Pokémon è possibile utilizzarla).

Su questo fronte, dunque, nulla di nuovo. La vera novità sta nelle evoluzioni che avvengono una volta raggiunto un certo livello.

Come fare evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus dopo aver raggiunto un certo livello

Come da sempre, i Pokémon sono in grado di evolversi una volta raggiunto un certo livello. Nei vecchi titoli, l’evoluzione aveva luogo non appena terminata la battaglia successiva al raggiungimento del livello necessario per l’evoluzione.

In Leggende Pokémon: Arceus, invece, sarete voi a decidere quando fare evolvere il Pokémon una volta raggiunto il livello necessario. Vi basterà recarvi sul menù della vostra squadra, e potrete leggere accanto al nome di un Pokémon la notifica “può evolversi”.

A quel punto, in caso decidiate di farlo evolvere, vi basterà selezionarlo e dare inizio all’evoluzione. Si tratta di un buon miglioramento per la quality of life del titolo, dato che adesso non è più necessario interrompere l’evoluzione al raggiungimento di ogni nuovo livello qualora volessimo mantenere il Pokémon nella sua forma attuale.