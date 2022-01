Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Dopo molto tempo, Game Freak ha deciso di cambiare completamente le carte in tavola, motivo per cui il gioco potrebbe spaesare anche i veterani, persino in quegli aspetti che mai avremmo pensato sarebbero stati modificati.

Tra queste c’è sicuramente quella inerente la durata del titolo, dato che per la prima volta la linearità della serie viene abbandonata in favore di un approccio open map. Quindi, quanto dura Leggende Pokémon: Arceus?

Leggende Pokémon: Arceus, un grande distacco dalla storia della serie

Come abbiamo anticipato, Leggende Pokémon: Arceus abbandona per la prima volta, almeno nella serie principale, la linearità in favore di un approccio open map.

Sebbene la libertà fornita dal gioco non sia totale, dato che le ambientazioni verranno comunque sbloccate una alla volta, è chiaro che questa diversa tipologia di struttura comporta anche una grande diversità nella longevità del titolo.

Molto, infatti, dipenderà anche dalla propria volontà di esplorare a fondo ogni angolo della mappa di gioco e di catturare quante più creature possibili (anche nelle loro varianti shiny e alfa), ed è difficile dare una tempistica standard per questo tipo di attività.

Inoltre, bisogna considerare che in Leggende Pokémon: Arceus è assente un comparto multiplayer competitivo pensato per impegnarvi a lungo dopo la fine del gioco, dato che si tratta di un’esperienza perlopiù concepita intorno al single player.

Quanto dura Leggende Pokémon: Arceus?

Veniamo quindi alla durata del gioco. Nella nostra avventura, abbiamo impiegato 20 ore circa per portare a termine la storia di Leggende Pokémon: Arceus.

In questo conteggio rientra anche una buona dose di Richieste (le quest secondarie del gioco). Se un giocatore intendesse giocare soltanto la storia principale, probabilmente il conto delle ore si fermerebbe intorno alle 15 per raggiungere i titoli di cosa. Questo senza considerare i contenuti di storia accessibili solo nell’end game, che aggiungono circa altre 5 ore di gioco.

Per chi invece vorrà anche completare le Richieste e gli Incarichi, così come al completamento totale del PokéDex (peraltro necessario per completare davvero la storia), le ore di gioco potrebbero tranquillamente oscillare tra le 40 e le 50, a seconda anche del proprio ritmo di gioco e del quantitativo di quest secondarie che si intende completare.

Ovviamente, chi vorrà poi dedicarsi ad attività particolari, come la ricerca di Pokémon shiny o di Pokémon alfa, troverà ancora pane per i suoi denti anche oltre le 50 ore di gioco.