Quali sono i nuovi Pokémon e le nuove forme Hisui in Leggende Pokémon: Arceus?

Vi diamo il benvenuto in questa nostra serie di guide dedicata a Leggende Pokémon: Arceus. Uno degli elementi che più ha incuriosito i fan, fin dai primi trailer, è l’annunciata presenza di nuove forme regionali e, addirittura, di Pokémon totalmente inediti.

Volete scoprire di quali Pokémon si tratta? Ve li elenchiamo nella nostra guida.

Quali Pokémon hanno nuove forme in Leggende Pokémon: Arceus?

Le forme regionali non sono una novità: si tratta sostanzialmente di variazioni di una specie di Pokémon già conosciuta, tipiche di una regione diversa da quella in cui li abbiamo originariamente conosciuti.

Sono diversi i Pokémon che hanno una forma regionale a Hisui. I primi che incontriamo sono proprio i nostri starter, le cui evoluzioni finali (Samurott, Decidueye e Typhlosion) si mostrano in una versione mai vista prima d’ora.

Nuove forme sono visibili anche per i seguenti Pokémon, provenienti da diverse generazioni: Zorua e Zoroark, Lilligant, Voltorb e Electrode, Avalugg, Braviary, Sliggoo e Goodra, Sneasel e Sneasler, Qwilfish e Overqwil, Growlithe e Arcanine.

A conti fatti, si tratta di ben 18 forme regionali completamente inedite, che potrete catturare nel corso della vostra avventura.

Quali sono i nuovi Pokémon in Leggende Pokémon: Arceus?

Pur non inaugurando ufficialmente la nona generazione di Pokémon, Leggende Pokémon: Arceus introduce comunque quattro creature completamente inedite, mai viste prima d’ora.

Si tratta in tutti e quattro i casi di evoluzioni di Pokémon già visti, ma questo non toglie nulla al piacere di queste aggiunte, anche perché ognuno gioca a suo modo un ruolo nella storia.

Il primo che incontreremo, già noto dai trailer, è Kleavor, Pokémon Regale che costituisce un’evoluzione alternativa per Schyther (la forma precedentemente conosciuta era Scizor).

Abbiamo poi Wyrdeer, Pokémon che potremo cavalcare per tutte le terre di Hisui, evoluzione del Pokémon Stantler, conosciuto a Johto.

Basculegion è invece un’evoluzione di Basculin, Pokémon tipico di Unova, e ci consentirà di attraversare le acque sul suo dorso.

L’ultimo Pokémon introdotto è Ursaluna, che già dal nome potete immaginare essere un’evoluzione di Ursaring; questo Pokémon si contraddistingue per il suo fiuto e per la sua capacità di scavare in presenza di oggetti nascosti, capacità che ci saranno molto utili in diverse quest.