Dopo un 2022 ricco di appuntamenti importanti, per PlayStation 5 si prospetta un 2023 davvero denso di uscite, nella speranza che un numero sempre maggiore di persone possa godersele grazie alla fine del problema di scorte. Come al solito, noi vi guideremo mese per mese tra le varie novità, in modo da non perdervi tutto quello che sta arrivando sull'ammiraglia di casa Sony, a partire da questo maggio.

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell'anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate a PlayStation 5.

Giochi PS5 in uscita - Maggio 2023

16 maggio | Humanity

Apriamo il mese in casa PlayStation 5 con Humanity, un curioso mix tra puzzle game e platform sviluppato da tha ltd., compatibile anche con PlayStation VR 2.

In Humanity vestiremo i panni di un cane, il cui compito è quello di portare l’umanità alla salvezza. Per farlo, dovremo impartire ordini a questa massa di persone, cercando di fare attraversare loro schermate piene di ostacoli e minacce. Un titolo decisamente atipico ma interessante, su cui non vediamo l’ora di mettere le mani.

19 maggio | Lego 2K Drive

Visual Concepts è pronta a portarci a Mattonia, la terra in cui è ambientata questa nuova avventura con protagonisti i mattoncini più famosi del mondo.

A differenza dei tipici titoli platform a cui siamo abituati, in Lego 2K Drive avremo a che fare con un gioco di corse open world; potremo scegliere liberamente cosa fare, dove e con chi gareggiare, e potremo anche creare i nostri tracciati. Potete già trovare il gioco su Amazon, ed ovviamente potrete presto leggere la nostra opinione su queste pagine.

23 maggio | Star Trek Resurgence

Il 23 maggio è una data da segnare per tutti gli appassionati di Star Trek. Dramatic Labs è pronta infatti a portarci dove nessun uomo è stato prima con il suo Star Trek: Resurgence, avventura grafica dedicata alla popolare epopea sci-fi.

Non ci sono ancora molti dettagli sulla storia del gioco, ma sappiamo che le vicende narrate saranno ambientate dieci anni dopo gli eventi di The Next Generation, e che rivedremo diversi volti noti provenienti da diverse serie del franchise.

Vi rimandiamo alla nostra futura recensione per saperne di più, per il momento potete rivedere il trailer di annuncio qui sotto.

23 maggio | Miasma Chronicles

Miasma Chronicles è l’ultima fatica del team The Bearded Ladies, un titolo che promette di mescolare strategia a turni e meccaniche di matrice più spiccatamente RPG.

Nella nostra anteprima, vi abbiamo raccontato come il gioco ci abbia lasciato delle sensazioni più che positive, grazie ad una buona premessa narrativa e ad un’interessante gestione del gameplay. Sono rimaste in sospeso alcune domande che non potranno essere risolte se non in fase di recensione; nel frattempo, però, se siete interessati potete già trovare il gioco grazie ad Amazon.

23 maggio | Warhammer 40,000: Boltgun

Warhammer 40,000: Boltgun è pronto a riportarci nel celebre universo narrativo fantascientifico di Warhammer, con un FPS firmato dal team Auroch Digital.

La fonte di ispirazione per questo titolo sono stati gli FPS di stampo arcade molto in voga a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi anni duemila, come l’immortale Doom. Gli sviluppatori hanno promesso però un’esperienza che terrà conto anche dell’evoluzione del genere, grazie ad elementi come una IA di ultima generazione.

25 maggio | Lord of the Rings: Gollum

Chiudiamo il maggio di PlayStation 5 con The Lord of the Rings: Gollum, action-adventure sviluppato da Daedalic Entertainment che avrà per protagonista il popolare hobbit nato dalla penna di Tolkien.

Nella nostra anteprima vi abbiamo raccontato che il gioco conserva inevitabilmente il fascino della Terra di Mezzo, ma che al contempo sembra essere rimasto indietro di due generazioni tanto sotto il profilo tecnico quanto sul lato gameplay. Staremo a vedere quanto il fascino del contesto narrativo riuscirà a giocare in favore dello sfortunato Gollum, ma nel frattempo potete già assicurarvi la vostra copia su Amazon.

Questo è quanto, per un mese di maggio piuttosto ricco e soprattutto vario nelle sue proposte videoludiche. Ci ritroviamo qui per le uscite di giugno!