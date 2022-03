Leggende Pokémon: Arceus, come catturare Spiritomb

Benvenuti nella nostra serie di guide dedicate a Leggende Pokémon: Arceus. La regione di Hisui è colma di Pokémon da catturare, alcuni dei quali non sono affatto semplici da trovare. E non stiamo parlando soltanto dei Pokémon leggendari: persino alcuni Pokémon normalmente comuni sono nascosti dietro particolari condizioni per essere scovati.

Tra questi rientra Spiritomb: il Pokémon di tipo Spettro/Buio vi richiederà qualche passaggio in più per essere catturato. State tranquilli: in questa guida vi spiegheremo come fare!

Come catturare Spiritomb in Leggende Pokémon: Arceus

Innanzitutto, per poter catturare Spiritomb dovrete completare la Richiesta n° 22, che vi richiederà di scovare tutte le fiammelle sparse per la regione di Hisui. Si tratta di una missione tutt’altro che semplice, che vi accompagnerà per buona parte della vostra avventura dato che le fiammelle sono sparse in tutte le zone della regione, anche in quelle non immediatamente accessibili.

Per vostra fortuna, ogni qualvolta ne troverete una il gioco vi dirà se ve ne sono altre in quella zona: in questo modo, potrete tenere traccia dei vostri progressi e capire quanto ancora dovrete scandagliare un determinato luogo alla ricerca delle preziose fiammelle.

Quando avrete terminato la missione, potrete finalmente cominciare la caccia a Spiritomb. Soltanto dopo aver completato la Richiesta, infatti, il Pokémon verrà generato nella zona Acquitrinio Vermiglio, in particolare nell’area Rovine Brumose.

C’è un ultimo accorgimento che dovrete tenere a mente: dovrete recarvi in quest’area durante la notte, altrimenti non potrete incontrare Spiritomb. Fortunatamente, vi basterà recarvi in un qualsiasi campo base per fare avanzare il tempo della giornata, dunque non avrete problemi giunti a questo punto.

Catturare Spiritomb non è un’impresa da poco, considerando tutto ciò che è necessario fare per sbloccarlo, ma vi ricordiamo che anche questo è un tassello fondamentale per il completamento dell’avventura.

Per finire del tutto il gioco, infatti, e per poter finalmente incontrare Arceus, dovrete aver incontrato tutti i Pokémon della regione di Hisui, tra cui ovviamente figura anche lo stesso Spiritomb.